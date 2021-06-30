Причиной мутаций являются изменения в спаечном белке
Изменения в спаечном белке SARS-CoV-2 определяют возможности вируса для быстрой передачи и распространения. Исследователи из Университета Дьюка определили механизм этих процессов, чтобы остановить стремительное распространение мутировавших версий коронавируса по миру.
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Удивительно, сколько вариантов есть у вируса, чтобы стать более заразным. Природа очень умна,
– отметила соавтор работы Софи Гобейл.
Пока не ясно, как это открытие повлияет на разработку новых и совершенствование уже имеющихся вакцин. По мнению исследователей, по мере развития SARS-CoV-2 спаечный белок будет претерпевать новые изменения.
Происхождение коронавируса и мутировавших версий: кратко о главном
- К слову, происхождение вируса SARS-CoV-2 до сих пор остается непонятным. Ученые, эксперты ВОЗ и несколько мировых лидеров настаивают на новом, более тщательном расследовании того, как вирус появился на свет.
- Пока же новой опасностью является активное распространение мутировавшей версии коронавируса – дельта. Еще в начале мая ВОЗ объявила его международной угрозой.
- Эксперты отметили, что дельта-штамм коронавируса в 1,6 раза более контагиозный и в 1,45 раза увеличивает риск необходимости интенсивного лечения. Потребность в госпитализации возникает вдвое чаще, чем при инфицировании обычным штаммом COVID-19.