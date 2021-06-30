"Природа очень умна": ученые открыли механизм образования более заразных штаммов коронавируса

Ученые поняли, почему появляются более заразные версии SARS-CoV-2. Оказалось, причиной является высокая устойчивость новых штаммов к антителам, объяснением которой являются изменения в спаечном белке. В частности, в варианте альфа и дельта эти изменения различны.

Причиной мутаций являются изменения в спаечном белке

Изменения в спаечном белке SARS-CoV-2 определяют возможности вируса для быстрой передачи и распространения. Исследователи из Университета Дьюка определили механизм этих процессов, чтобы остановить стремительное распространение мутировавших версий коронавируса по миру.

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Так, бразильский и южноафриканский варианты имеют один механизм, а, например, британский – другой.

Удивительно, сколько вариантов есть у вируса, чтобы стать более заразным. Природа очень умна,

– отметила соавтор работы Софи Гобейл.

Пока не ясно, как это открытие повлияет на разработку новых и совершенствование уже имеющихся вакцин. По мнению исследователей, по мере развития SARS-CoV-2 спаечный белок будет претерпевать новые изменения.

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