Он также отметил, что защитные пластиковые щитки, которые официанты, кассиры, администраторы в последнее время используют вместо масок – не защищают от распространения болезни. Радуцкий подчеркнул, что это не является альтернативой медицинским маскам.

Важно Впервые за несколько месяцев в Украине обнаружили более 2 тысяч COVID-больных в сутки

Он отметил, что они просто меняют направление движения потока воздуха, который мы выдыхаем, "но это ничего принципиально не меняет, если речь идет о закрытом помещении с плохой вентиляцией".

Михаил Радуцкий, глава комитета по вопросам здоровья нации "Маска на подбородке, пластиковый щиток – равна отсутствию маски. Пришло время для Нацполиции и Гоструда вспомнить о требованиях законодательства и усилить контроль за соблюдением масочного режима".

Поэтому он назвал причину нового рекорда по количеству больных коронавирусом. По его мнению, это игнорирование карантина. Так, в течение суток 26 августа в Украине выявили более 2 тысяч больных COVID-19. Это наибольшее количество с 6 июня.

"Мы видим все больше людей в транспорте, магазинах и других помещениях с маской на подбородке или вообще без маски", – возмутился депутат.

Справка. В конце 2020 года Верховная Рада приняла 2 Закона об ответственности за нарушение масочного режима. Для граждан штраф составляет – от 170 до 255 гривен, для юридических лиц – от 3 400 гривен до 5 100 гривен.

Коронавирус в Украине: главное

За 26 августа в Украине обнаружили еще 2 033 больных COVID-19. К сожалению, еще 66 пациентов умерли. Выздоровели со вчерашнего дня 1 253 человека.

По состоянию на 27 августа в Украине обнаружили 2 280 203 больных коронавирусом. 2 204 682 из них уже выздоровели, а вот из жизни ушли 53 632 пациента.



Главные правила профилактики коронавируса / источник: ВОЗ / инфографика 24 канала

Текст сообщения главы комитета по вопросам здоровья Михаила Радуцкого:

В Украине новый рекорд по вакцинации – 173 тысяч прививок в сутки. В то же время установлено два антирекорда: выявлено 2 тысячи инфицированных коронавирусом и зафиксировано 66 летальных случаев. Это самые большие показатели с начала июня.

Эпидемиологическая ситуация фактически развивается по сценарию предыдущего года. В 2020 году активный рост числа больных наблюдался с середины августа, волна коронавируса достигла пика 30 ноября.

Из-за большей агрессивности штамма "Дельта" нынешняя вспышка эпидемии может начаться раньше. По прогнозам ВОЗ, это конец сентября – начало октября.

Одна из причин стремительного ухудшения эпидситуации – игнорирование карантинных ограничений. Мы видим все больше людей в транспорте, магазинах и других помещениях с маской на подбородке или вообще без масок.

Официанты, кассиры, администраторы в последнее время вместо масок начали использовать защитные щитки, прикрывающие рот и нос. Их еще называют "многоразовой пластиковой защитной маской".

Согласно исследованию ученых, они не являются альтернативой медицинским маскам. Такие миниатюрные щитки просто меняют направление движения потока воздуха, который мы выдыхаем. Но это ничего принципиально не меняет, если речь идет о закрытом помещении с плохой вентиляцией. В конце прошлого года Верховная Рада приняла два закона об ответственности за нарушение масочного режима. Для граждан штраф составляет – от 170 до 255 гривен, для юридических лиц – от 3,4 тысячи гривен до 5,1 тысячи гривен.

Украинцы устали от карантинных ограничений. Кроме того, часть людей уже прошли полный курс вакцинации и считают, что для них ограничения не работают. Но требование законодательства неизменна для всех – у нас запрещено пребывание в общественных зданиях и транспорте (это не касается общественных мест на открытом воздухе) без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот. Итак, маска на подбородке, пластиковый щиток – равна отсутствию маски. Настало время для Нацполиции и Гоструда вспомнить о требованиях законодательства и усилить контроль за соблюдением масочного режима.