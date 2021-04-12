Присвоение 30 миллионов гривен: материалы дела Охматдета открыли
Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование по делу о злоупотреблении служебным положением, что привело к нанесению более 30 миллионов гривен убытков во время строительства "Охматдета"
Источник:пресс-служба САП
Детективы Национального бюро Украины при процессуальном руководстве САП открыли двум подозреваемым материалы уголовного производства для ознакомления.
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О ком идет речь:
- бывшем директоре государственного предприятия-заказчика строительства "Укрмедпроектбуд";
- руководителе частного предприятия-генподрядчика.
Третий подозреваемый, руководитель частной компании, объявлен в розыск. Как сообщили в САП, в отношении него вероятное спецрасследование.
Что произошло
Следствие установило, что в 2013 году подозреваемые в сговоре сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставки инженерного и технического оборудования для нового корпуса больницы "Охматдет".
На самом же деле никакого снабжения не было и на хранение его не передавали. Однако средства за поставленное исключительно "на бумаге" оборудование предприятие-генподрядчик получил. Вследствие таких действий государственным интересам нанесен ущерб, размер которого превышает 30 миллионов гривен.
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