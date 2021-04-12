Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование по делу о злоупотреблении служебным положением, что привело к нанесению более 30 миллионов гривен убытков во время строительства "Охматдета"

Детективы Национального бюро Украины при процессуальном руководстве САП открыли двум подозреваемым материалы уголовного производства для ознакомления.

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О ком идет речь:

бывшем директоре государственного предприятия-заказчика строительства "Укрмедпроектбуд";

руководителе частного предприятия-генподрядчика.

Третий подозреваемый, руководитель частной компании, объявлен в розыск. Как сообщили в САП, в отношении него вероятное спецрасследование.

Что произошло

Следствие установило, что в 2013 году подозреваемые в сговоре сфабриковали документы, которые якобы подтверждали поставки инженерного и технического оборудования для нового корпуса больницы "Охматдет".

На самом же деле никакого снабжения не было и на хранение его не передавали. Однако средства за поставленное исключительно "на бумаге" оборудование предприятие-генподрядчик получил. Вследствие таких действий государственным интересам нанесен ущерб, размер которого превышает 30 миллионов гривен.

Справка: детективы НАБУ начали расследование указанных фактов в сентябре 2017 года после получения материалов от Национальной полиции Украины.