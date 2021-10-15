Грязные руки кишат опасными микроорганизмами. Поэтому даже через маленькие царапины или ранки в организм могут попасть вирусные заболевания, бактериальные, грибковые и кишечные инфекции, гельминтозы и тому подобное.
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К мытью рук нужно приучать с детства. Обучая ребенка соблюдать личную гигиену, вы закладываете фундамент для его будущей безопасности и здоровья.
Полезная привычка защитит малышей даже тогда, когда родителей нет рядом, – в детском саду и школе.
В Центре общественного здоровья отметили, что детей не нужно пугать. Достаточно все четко объяснить.
Формирование привычки требует времени. Поэтому, если ваш малыш уже умеет мыть руки сам – напоминайте ему это делать. А если ребенок сам еще не справляется – помогайте ему, акцентируйте на том, что вы вместе моете руки,
– говорится в сообщении Центра общественного здоровья.
Почему нужно мыть руки: четкие аргументы для взрослых и детей
- Грязь на руках может быть вредной, если попадет в рот или в глаза, поэтому не стоит трогать руками лицо;
- Помимо видимой грязи, которую мы видим и чувствуем, на руках могут быть маленькие и невидимые для наших глаз создания – микроорганизмы. Некоторые из них могут вызвать боль в животе и недомогание, а некоторые могут вызывать очень опасные болезни;
- Когда человек касается грязными руками различных предметов, то разносит грязь и микроорганизмы вокруг себя;
- Готовить еду или угощать других людей грязными руками нельзя, ведь в таком случае им можно передать опасные микроорганизмы, которые вызывают заболевания.