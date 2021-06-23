Штамм коронавируса обнаружили у 66-летней матери и 16-летнего ребенка. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Инфицированных забрали в больницу, но их состояние – стабильное.

В Украине нет тестов, чтобы выявлять новый штамм

Данилов рассказал, что в Украине есть 4 лаборатории, которые могут выявлять новый штамм. В частности, 2 частных и 2 государственных.

Однако нет тестов, которые диагностируют индийский штамм. По словам чиновника, власти уже обратились к ВОЗ.

Могут остановить сообщение с некоторыми странами

Данилов отметил, что аппарат СНБО собрался на заседание, чтобы обсудить проблему распространения "индийского" штамма.

На заседание пришел министр здравоохранения, заместитель министра внутренних дел, представители профильного комитета Рады, вирусологи, медики и ученые.

Они решают, в частности, вводить ли обязательное ПЦР-тестирование для людей, приезжающих из России, Беларуси, Великобритании и Индии,

– сказал секретарь.

Данилов не исключил, что могут полностью прекратить сообщение с некоторыми странами.

Что известно о штамме "Дельта"