Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что соответствующее решение о вакцине ВОЗ приняла 1 июня 2021 года .
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ВОЗ одобрила вакцину CoronaVac
Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок,
– заявил глава Минздрава.
Виктор Ляшко также рассказал, что Украина закупила 1 913 000 доз вакцины CoronaVac. Сейчас ею прививают:
- лиц старше 65 лет
- маломобильные группы населения и лиц, ухаживающих за маломобильными;
- спортсменов;
- работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО;
- представителей Вооруженных сил Украины, МВД;
- работников предприятий критической инфраструктуры;
- также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дия".
Коротко о вакцинации в Украине
- Вакцинация в Украине стартовала 25 февраля 2021 года. Ее разделили на 5 этапов.
- Всего с начала прививочной кампании от коронавируса прививки получили 1 032 038 человек. Из них первую дозу – 1 032 036 человек. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы 129 482 жители страны.
- Стоит вспомнить, что с 1 июля 2021 года Украина собирается запустить паспорта вакцинации. Их введение планируют синхронизировать с соответствующими процессами в ЕС.