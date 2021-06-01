Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что соответствующее решение о вакцине ВОЗ приняла 1 июня 2021 года .

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ВОЗ одобрила вакцину CoronaVac

Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведении вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок,

– заявил глава Минздрава.

Виктор Ляшко также рассказал, что Украина закупила 1 913 000 доз вакцины CoronaVac. Сейчас ею прививают:

лиц старше 65 лет

маломобильные группы населения и лиц, ухаживающих за маломобильными;

спортсменов;

работников образования, которые были привлечены к проведению ВНО;

представителей Вооруженных сил Украины, МВД;

работников предприятий критической инфраструктуры;

также тех, кто записан на вакцинацию через портал или приложение "Дия".

Обратите внимание! За прошедшие сутки, 31 мая, в Украине от коронавируса вакцинировали 13 937 человек. Из них – 10 232 вакцинированных получили первую дозу вакцины, а еще 3705 человек уже закончили иммунизацию, получив вторую дозу вакцины.

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