Привитым против COVID-19 в США разрешили общаться без дистанции и масок
Если человек вакцинировался против коронавируса полностью (то есть, получил 2 необходимых укола), то может общаться с другими так же вакцинированными гражданами без масок и соблюдение социальной дистанции. Такие изменения ввели в США.
Источник:USA Today
Об этом рассказали в американском CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний). Но при этом подчеркнули: на улице маски носить придется – безотносительно к тому, привит человек или не привит.
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Для вакцинированных в США несколько ослабили карантин
- Привитым американцам теперь можно находиться в одном помещении без масок, также они могут не соблюдать социальную дистанцию.
- Более того, вакцинированные могут даже не беспокоиться о маске в помещениях, где есть люди, которые еще не получили прививки (при одной оговорке – если те люди не в зоне риска и живут вместе).
Вы можете посетить своих бабушек и дедушек, если вам сделали вакцинацию, и они тоже прививались,
– сказала директор CDC Рошель Валенски.
Но даже вакцинированным медики рекомендуют носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах и на встречах с непривитыми людьми (по том же исключении – если они не проживают вместе). Не советуют привитым:
- Попадать в большие скопления людей.
- И путешествовать по Соединенных Штатах или за их пределы.
В USA Today процитировали доктора Ричарда Бессера, который очень ярко прокомментировал послабления для вакцинированных в США:
- "Новые указания CDC о том, что люди могут делать, если они полностью вакцинированы, является праздничной новостью для нации, которая устала от пандемии и стремится безопасно восстановить привычную жизнь".
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