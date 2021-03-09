Если человек вакцинировался против коронавируса полностью (то есть, получил 2 необходимых укола), то может общаться с другими так же вакцинированными гражданами без масок и соблюдение социальной дистанции. Такие изменения ввели в США.

Об этом рассказали в американском CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний). Но при этом подчеркнули: на улице маски носить придется – безотносительно к тому, привит человек или не привит.

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Для вакцинированных в США несколько ослабили карантин

Привитым американцам теперь можно находиться в одном помещении без масок, также они могут не соблюдать социальную дистанцию.

Более того, вакцинированные могут даже не беспокоиться о маске в помещениях, где есть люди, которые еще не получили прививки (при одной оговорке – если те люди не в зоне риска и живут вместе).

Вы можете посетить своих бабушек и дедушек, если вам сделали вакцинацию, и они тоже прививались,

– сказала директор CDC Рошель Валенски.

Но даже вакцинированным медики рекомендуют носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах и на встречах с непривитыми людьми (по том же исключении – если они не проживают вместе). Не советуют привитым:

Попадать в большие скопления людей.

И путешествовать по Соединенных Штатах или за их пределы.

Важно: сейчас в США полностью привитыми против COVID-19 считают людей, которые получили 2 дозы препаратов Pfizer или Moderna, или 1 дозу вакцины Johnson & Johnson.



30 миллионов человек в стране уже полностью привиты (это почти 10% населения). Вдвое больше – почти 60 миллионов – получили хотя бы 1 дозу.

В USA Today процитировали доктора Ричарда Бессера, который очень ярко прокомментировал послабления для вакцинированных в США:

"Новые указания CDC о том, что люди могут делать, если они полностью вакцинированы, является праздничной новостью для нации, которая устала от пандемии и стремится безопасно восстановить привычную жизнь".