Биофизик и научный блогер Семен Елисевский заявил, что Россия массово прививает свое население неизвестно чем и нет никаких объективных данных об эффективности российской вакцины "Спутник V".

Российская вакцина Спутник V уже несколько месяцев находится на замедленной третьей стадии клинических испытаний, а ее профиль эффективности и безопасности пока не определен и не опубликован. Об этом Елисевский написал на своей странице в фейсбуке.

Читайте также Боль и температура: россиянин описал побочные эффекты от вакцины "Спутник V"

Но Россия не была бы Россией, если бы могла спокойно дождаться результатов. Пропагандисты имперского величия не способны были выдержать тот факт, что проклятые буржуи начали использовать свои вакцины на несколько месяцев раньше, поэтому программа вакцинации Спутником V была запущена до окончания клинических испытаний,

– написал биофизик.

Добровольцы массово выходят из испытания, чтобы 100% получить вакцину, а не плацебо

Результатом является то, что добровольцы, участвующие в клинических испытаниях, начали массово из них выходить, чтобы гарантированно сделать прививки вакциной, а не иметь 50% слепой шанс получить вместо нее плацебо.

Одна из основных мотиваций записи в добровольцы – шанс получить вакцину как можно раньше, когда никак иначе получить ее невозможно.

"А если можно просто пойти в поликлинику и сделать прививку с вероятностью 100%, то зачем заморачиваться с вероятностью 50%? Более того, многие участники испытаний быстренько сделали себе тесты на антитела и, убедившись, что антител нет и они получили плацебо, пошли и радостно сделали прививки. В результате для исследований они оказались потерянными – это больше не плацебо-группа", – пояснил Елисевский.

Так, группа плацебо для исследования российской вакцины не набирается из-за нехватки людей. Также исследование эффективности уже не может считаться "чистым", так как оно начиналось при отсутствии вакцинации, а теперь продолжается уже на фоне массовой плановой вакцинации населения.

"Исследование прекратили, результатов нет"

Все это привело к тому, что разработчики вакцины объявили, что полностью останавливают введение плацебо, тоесть де-факто останавливают третью стадию клинических испытаний.

"Корректных результатов по эффективности в исследовании не будет, потому что группа плацебо потеряна... Можно уже не ждать нормальных результатов в эффективности "Спутника V". По крайней мере, из России. Возможно, будут данные о частоте побочных эффектов, но и это не точно", – отметил научный блогер.

По его словам, Россия массово прививает свое население неизвестно чем.

Это хрен знает что уже практически гарантированно не будет лицензировано нигде, где действуют стандарты GLP/GCP/GMP (вдруг что, в Украине они пока еще действуют, если министр Степанов их под шумок еще не отменил). Никаких объективных данных об эффективности неизвестно чего уже не будет – их просто неоткуда брать,

– заявил Семен Елисевский.