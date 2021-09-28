Прививаться ли, если уже переболели коронавирусом: объяснение Минздрава

В Министерстве здравоохранения рассказали, почему людям, которые переболели коронавирусом, все равно нужно вакцинироваться.

Это рекомендация ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения также рекомендует вакцинироваться после перенесенного заболевания.

В ВОЗ подчеркивают, что иммунитет после перенесенного заболевания зависит индивидуально от каждого организма.

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Вакцинация дает дополнительный иммунитет

В Минздраве подчеркнули, что антитела к заболеванию не вечны. Кроме того, вакцинация дает дополнительную защиту к естественному иммунитету.

Одно из исследований Центра по контролю и профилактике заболеваний в США доказало, что невакцинированные люди, которые перенесли COVID-19, имеют вдвое более высокий риск заболеть коронавирусом снова, чем вакцинированные.

Другое исследование показало, что люди, которые сначала переболели коронавирусом, а потом сделали прививку либо Pfizer, либо Moderna, имеют очень сильный иммунитет против этого патогена. Ученые уже окрестили его "сверхчеловеческим иммунитетом".

Статистика вакцинации в Украине

Источник: Минздрав Украины

По состоянию на утро 28 сентября против коронавируса вакцинировали 6 851 531 жителя страны, в том числе по крайней мере одну дозу вакцины получили 6 851 529 человек. Полностью иммунизированы и получили две дозы 5 508 212 человек (из них двое получили первую дозу заграницей).

В общем и первой, и второй дозой в стране провели 12 359 741 прививку от COVID-19.

Интересно, что с тех пор, как в Украине объявили введение желтого уровня эпидопасности, количество введения первых доз вакцины против COVID-19 выросло почти на 25%.

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