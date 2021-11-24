Однако наибольшая опасность остается именно для лиц в возрасте от 65 лет и выше. Об этом свидетельствуют данные, которые собрали сотрудники Национальной академии наук Украины (НАН). Таблицу сформировали на основе нескольких официальных источников, в частности Госстата и панели Совета нацбезопасности и обороны.
К теме 10 тысяч случаев в сутки: в НАН спрогнозировали спад заболеваемости COVID
Госпитализации непривитых из-за COVID-19
Так, согласно таблице, среди людей пожилого возраста, которые попали в реанимацию во время заболевания, оказалось более 41% от всего населения в возрасте после 65 лет. Все они не получили ни одной прививки. Такие данные за период 7–22 ноября 2021 года.
В то же время даже одна доза вакцины почти втрое снижает риск острой симптоматики, а полный курс – практически исключает возможность попадания в больницу.
Данные о подростках и детях
Для молодых людей, особенно детей и подростков, отсутствие иммунизации также приводит к вероятности получения серьезных последствий во время заражения COVID-19.
Несмотря на то, что процент такого населения в несколько раз меньше, академики НАН подтверждают, что двойная доза вакцины практически исключает шансы сложного течения болезни и госпитализации.
К теме COVID-вакцина Pfizer на 100% эффективна для детей: заявление компании
Таблица госпитализаций / инфографика НАН
Более того, врачи отметили, что в Украине один из самых высоких показателей смертности в мире из-за COVID-19. Они убеждены, что это напрямую зависит от уровня вакцинации населения.
Темпы прививок в Украине
Источник: МОЗ
- За сутки 23 ноября в Украине 286 121 человека вакцинировали против COVID-19. Одну дозу получили 86 299 человек, полностью иммунизированы – 199 822 человека.
- Всего привили 13 000 634 человека. Из них: получили одну дозу – 13 000 632 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 225 182 человека. Всего провели 23 225 814 прививок и первой, и второй дозой.
- В Минздраве отметили, что 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.