Как прививка предотвращает госпитализацию: данные по возрастным категориям

Вакцинация до сих пор остается самым эффективным способом избежать смерти и госпитализации от коронавируса. Это касается всех возрастных категорий.

Однако наибольшая опасность остается именно для лиц в возрасте от 65 лет и выше. Об этом свидетельствуют данные, которые собрали сотрудники Национальной академии наук Украины (НАН). Таблицу сформировали на основе нескольких официальных источников, в частности Госстата и панели Совета нацбезопасности и обороны.

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Госпитализации непривитых из-за COVID-19

Так, согласно таблице, среди людей пожилого возраста, которые попали в реанимацию во время заболевания, оказалось более 41% от всего населения в возрасте после 65 лет. Все они не получили ни одной прививки. Такие данные за период 7–22 ноября 2021 года.

В то же время даже одна доза вакцины почти втрое снижает риск острой симптоматики, а полный курс – практически исключает возможность попадания в больницу.

Данные о подростках и детях

Ученые в очередной раз отмечают: отказ от прививки против COVID-19 в разы увеличивает риск осложнений и госпитализации в случае инфицирования коронавирусом.

Для молодых людей, особенно детей и подростков, отсутствие иммунизации также приводит к вероятности получения серьезных последствий во время заражения COVID-19.

Несмотря на то, что процент такого населения в несколько раз меньше, академики НАН подтверждают, что двойная доза вакцины практически исключает шансы сложного течения болезни и госпитализации.

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Таблица госпитализаций / инфографика НАН

Более того, врачи отметили, что в Украине один из самых высоких показателей смертности в мире из-за COVID-19. Они убеждены, что это напрямую зависит от уровня вакцинации населения.

Темпы прививок в Украине

Источник: МОЗ