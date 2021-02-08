Уже совсем скоро в Украину прибудут первые дозы вакцин против коронавирусной инфекции. Глава Минздрава Максим Степанов рассказал на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", сколько доз и каких компаний получат украинцы в скором времени.

В пятницу, 5 февраля, Минздрав получил подтверждение о поставке 12 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции производства AstraZeneсa и Novavах. Поставка будет с февраля 2021 года.

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Мы получили разрешение на экстренное медицинское применение вакцин, поэтому поступление начнется в ближайшее время. Вакцинация будет бесплатной и добровольной,

– заявил Максим Степанов.

Сколько доз вакцин получит Украина

Украина подписала контракт на получение вакцин китайского производства Sinovac – 1,9 миллионов доз. Контракт был подписан в конце прошлого года и поставка ожидается в ближайшее время.

– 1,9 миллионов доз. Контракт был подписан в конце прошлого года и поставка ожидается в ближайшее время. Также через COVAX страна гарантированно получит 8 миллионов доз вакцин против коронавируса. По словам главы Минздрава, Украина уже получила подтверждение относительно ранней поставки вакцин.

страна гарантированно получит 8 миллионов доз вакцин против коронавируса. По словам главы Минздрава, Украина уже получила подтверждение относительно ранней поставки вакцин. Кроме того, ожидается 117 тысяч доз вакцины компании Pfizer . Поставка начнется с середины февраля.

. Поставка начнется с середины февраля. От 2,2-3,7 миллиона доз Украина получит вакцины AstraZeneсa в течение первого и второго квартала этого года.

Готовность Украины к массовой вакцинации

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, до 14 февраля Украина должна предоставить COVAX информацию о дополнительной потребности и готовности принять дополнительные м-РНК вакцины.

Так, на сегодня для вакцинации уже подготовлено 500 мобильных бригад и 4 250 пунктов прививки. Их способность – 5 млн прививок в месяц. Однако перед этим следует подготовить специалистов, которые будут проводить вакцинацию.

Когда мы говорим о мощности, то это апрель – май, при условии, что будет достаточное количество вакцин уже поставлена на территорию Украины,

– сообщил Ляшко.

Этапы вакцинации в Украине

На первом этапе (307 тысяч человек) будут вакцинировать работников мобильных бригад медиков, которые борются с коронавирусом, работников лабораторий, "экстренки" (включая водителей), жителей интернатов, военнослужащих и тому подобное.

На втором, третьем и четвертом этапе будут вакцинировать людей в группе риска по профессиональному признаку, состоянию здоровья или возрасту (люди старше 60 лет, а также те, кто имеют сопутствующие заболевания).

Уже на пятом этапе предусмотрена вакцинация людей не из групп риска.

План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала