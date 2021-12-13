В ведомстве отметили, что пандемия коронавируса существенно увеличила нагрузку на медицинскую систему. Поэтому прививка против гриппа "важна, как никогда".

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Прививку против гриппа можно сделать на протяжении всего эпидсезона – с октября по апрель. Такую позицию разделяют и в Украинской академии педиатрических специальностей.

Кто может вакцинироваться против гриппа

Вакцинироваться от гриппа могут взрослые и дети от 6 месяцев, не имеющие противопоказаний к прививкам. Детям до 9 лет, которые никогда не вакцинировались против гриппа и не имели подтвержденных случаев заболевания гриппом, нужны две дозы вакцины с интервалом в 1 месяц. Всем остальным – одна.

Кому необходимо вакцинироваться против гриппа

Особенно важно иммунизироваться против болезни людям из группы высокого риска, а именно:

  • беременным;
  • детям до 5 лет;
  • людям старше 65 лет;
  • людям с избыточным весом;
  • людям, имеющим диабет, хронические сердечно-сосудистые заболевания И. заболевания легких;
  • медицинским работникам;
  • учителям и воспитателям;
  • военнослужащим;
  • продавцам;
  • водителям общественного транспорта;
  • всем, кто работает в многолюдных местах.