Прививка против гриппа: что стоит знать, прежде чем делать
Источник:Минздрав
Согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 5 декабря в против гриппа вакцинировались 63 493 жителей Украины.
В ведомстве отметили, что пандемия коронавируса существенно увеличила нагрузку на медицинскую систему. Поэтому прививка против гриппа "важна, как никогда".
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Прививку против гриппа можно сделать на протяжении всего эпидсезона – с октября по апрель. Такую позицию разделяют и в Украинской академии педиатрических специальностей.
Кто может вакцинироваться против гриппа
Вакцинироваться от гриппа могут взрослые и дети от 6 месяцев, не имеющие противопоказаний к прививкам. Детям до 9 лет, которые никогда не вакцинировались против гриппа и не имели подтвержденных случаев заболевания гриппом, нужны две дозы вакцины с интервалом в 1 месяц. Всем остальным – одна.Стоит знать: иммунитет после прививки формируется в течение нескольких недель. Обычно уже через 2 недели после прививки можно иметь защиту.
Кому необходимо вакцинироваться против гриппа
Особенно важно иммунизироваться против болезни людям из группы высокого риска, а именно:
- беременным;
- детям до 5 лет;
- людям старше 65 лет;
- людям с избыточным весом;
- людям, имеющим диабет, хронические сердечно-сосудистые заболевания И. заболевания легких;
- медицинским работникам;
- учителям и воспитателям;
- военнослужащим;
- продавцам;
- водителям общественного транспорта;
- всем, кто работает в многолюдных местах.