Ряд стран уже начали вакцинацию против COVID-19 препаратами, которые прошли необходимые клинические испытания. Как именно проходит вакцинация и когда ждать прививки украинцам?

Сайт 24 канала рассказывает, что известно о распространении вакцины в мире по состоянию на сегодня.

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Где и кого уже вакцинируют от COVID-19?

Всего, по состоянию на 4 января, в мире уже использовали около 12 миллионов доз вакцин против COVID-19 в 30 стран мира. Лидерами являются Китай, США, Израиль и Великобритания.

Великобритания

Так, Великая Британия первой в мире разрешила использовать вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNtech. Прививки начали 8 декабря. К 1 января 2021 года здесь было введено более одного миллиона доз вакцин.

С 4 января в Британии началось вакцинирование второй, отечественной, вакциной – от AstraZeneca и Оксфордского университета (сейчас есть около 700 тыс. доз). Теперь прогнозируют ускорение темпов вакцинации: за первую неделю здесь планируют ввести около 530 тыс. доз. В стране установлена строгая очередь – прежде всего прививки делают пожилым людям и тем, кто находится в группе риска.

Израиль

Около 1,1 миллиона человек получили первую дозу вакцины Pfizer и BioNtech до 3 января. Это – 12% из 8,9 млн населения страны. Вакцинацию здесь начали 19 декабря. Более 40% процентов израильтян, которым более 60 лет, уже получили первую дозу вакцины. После прививки умерли два человека 75 и 88 лет, однако местные медики обе смерти не связывают с вакциной.

Правительство Израиля имеет целью сделать прививку по меньшей мере 5,5 млн граждан, что может остановить эпидемию в стране.



Какие вакцины против COVID-19 используют в мире / Инфографика Al Jazeera

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) утвердило вакцину Pfizer и BioNTech для стран Евросоюза 21 декабря 2020. Брюссель заключил соглашения о предыдущей закупке с многими компаниями и обеспечил достаточно доз для вакцинации 450-миллионного населения блока.

Первая доставка вакцины государствам-членам была осуществлена 26 декабря, с 27 декабря 2020 года началась вакцинация. Дозы распределяли в зависимости от населения стран. Ожидается, что EMA разрешит использовать вакцину Moderna 6 января.

ЕС и другие страны Европы

Сейчас среди стран-членов ЕС самый высокий уровень вакцинации имеют Дания – более 45 тыс. из 5,8 миллиона жителей страны получили первую дозу до 2 января (0,78 доз на 100 жителей) и Германия – до 1 января здесь было вакцинировано почти 189 тыс. лиц (0,23 доз на 100 жителей)

Далее – Хорватия и Португалия с количеством 0,19 и 0,16 доз соответственно, Италия и Польша – примерно 0,13 дозы на 100 жителей.

Италия на сегодня заказала первые 470 тысяч доз вакцины и вакцинировала более 79 тыс. человек. К апрелю здесь планируют вакцинировать около 10-15 миллионов жителей. Первыми прививки получают 1,8 млн медиков, а также работников и жителей учреждений длительного ухода. Следующие в очереди – 4,4 млн человек, в возрасте свыше 80 лет, 13,4 млн человек, которым 60-79 лет и 7,4 млн тех, кто имеет хотя бы одну хроническую болезнь.

Далее вакцину будут получать учителя и рабочие ключевых отраслей, а также заключенные и работники учреждений ограничения свободы. Только после этого начнут делать прививки для остального населения.

Польша получила более 300 тысяч доз вакцины. Сначала прививки планируют делать медикам и работникам социальных служб. Далее – людям, которым более 60 лет, и военнослужащим. Следующий этап – вакцины для учителей, работников инфраструктуры, общественного транспорта, а также – чиновников, привлеченных к борьбе с COVID-19. Бесплатные вакцины обещают и для иностранцев, которые официально проживают в Польше.



Насколько эффективны доступные сегодня вакцины / Инфографика Al Jazeera

Австрия, Болгария и Румыния имеют подобный уровень вакцинации – 0,07 дозы на 100 жителей. В абсолютном выражении Бухарест доставил 13 200 доз, Вена – 6 000, а София – 4 739. Эстония привила чуть меньше 2 500 человек – это дало ей уровень вакцинации 0,2, что превышает показатель Греции и Финляндии – 0,03. Афины и Хельсинки ввели по 3 001 и 1 767 доз вакцин соответственно.

В Чехии с 15 января будут проводить запись на прививку от COVID-19, которую прежде всего будут делать людям, которым за 80 лет. А с 1 февраля запись на вакцинацию будет открыта для всех желающих.

Порядок прививок будут определять такие параметры, как возраст, состояние здоровья и место работы человека. Записаться можно будет семейного врача или по специальному номеру телефона. Преимущество получат те, кто страдает ожирением, сахарным диабетом, имеют заболевания легких и почек, а также – работники ключевых отраслей инфраструктуры, здравоохранения, образования и соцобеспечения.

Чехия заказала почти 16 млн доз вакцины, что будет достаточно для двойной прививки около 8 млн человек (население Чехии – 10,69 млн человек). Бесплатно вакцину получат все, кто имеет государственное страхование.

В Болгарии до 4 января прививки получили почти 5 000 человек. Прежде всего вакцинируют работников здравоохранения и медиков.

Правительство Франции критикуют за медленный темп вакцинации: к 31 декабря первую дозу получили лишь 352 из 67 миллионов жителей.

Единственная страна ЕС, где пока вакцинация не началась – Нидерланды. Под давлением общественности, власти согласились начать делать прививки с 8 января. Такое отставание от графика правительство Нидерландов объяснил желанием убедиться, что нет никаких проблем как с процессом вакцинации, так и с самим препаратами. В первую очередь прививки получат работники соцслужб и домов для пожилых людей, медики.



Уровень вакцинации в странах ЕС по состоянию на 4 января / инфографика Euronews

США

За первые более 2 недель вакцинации, с 14 декабря, в США прививки получили 2,5 миллиона человек. По мнению аналитиков, с такими темпами государству может потребоваться почти 10 лет, чтобы взять контроль над вирусом.

В США планируют вакцинировать 80% граждан до конца июня 2021 года. Население страны – более 330 миллионов человек. То есть, чтобы достичь цели, в стране должны ежедневно делать прививки не менее 3 млн человек. Избранный президент Штатов Джозеф Байден уже пообещал, что после инаугурации будет прилагать усилия, чтобы ускорить процесс вакцинации.

Китай

Власти Китая уже дали условное одобрение для использования вакцины против коронавируса, разработанной государственным производителем лекарств Sinopharm. Это позволит правительству распространить вакцинацию на группы высокого риска и пожилых людей.

Компания Sinopharm сообщила, что промежуточные данные показали 79% эффективность вакцины на третьем этапе исследований. Эксперты осторожно приветствуют одобрение этой вакцины, но в то же время отмечают, что никаких детальных данных испытаний публично не обнародовано. Оценить препарат только на основе заявлений производителей – невозможно.

Однако правительство страны еще в июле одобрило три различные вакцины – для работников ключевых отраслей и лиц, принадлежащих к группам риска. На данный момент введено более 4,5 миллиона доз. Пекин надеется прививать еще десятки миллионов людей к середине февраля – к китайскому Новому году.

Россия

4 декабря 2020 года массовую прививку отечественной вакциной "Спутник V" анонсировали в России. По состоянию на 2 января вакцину получили более 800 тыс. россиян, всего в регионы поступило более 1,5 млн доз. Однако в научном сообществе заметили немало несоответствий в опубликованных разработчиками результатах исследований, поэтому сейчас ее эффективность, как и достоверность всех данных – под вопросом.



Уровень вакцинации в мире по состоянию на 2 января / инфографика Bloomberg

Побочные реакции и скандалы, связанные с вакцинацией

Побочные реакции от вакцины Pfizer и BioNTech сейчас зафиксированы у нескольких человек, в частности из Финляндии, Швейцарии, Болгарии. Они чувствовали боль, жаловались на головокружение или незначительное повышение температуры. Это – самые распространенные симптомы после прививки этой вакциной и проходят они обычно через несколько дней.

Специалисты не видят в этом ничего удивительного – факты о побочных реакциях на новую вакцину на ранних стадиях ее использования являются нормой.

Эффективность вакцины от Pfizer и BioNTech во время клинических испытаний составляла 95%. Это – двухкомпонентный препарат, который вводят дважды с интервалом по меньшей мере 21 день. 11 декабря вакцина получила разрешение на экстренное использование от управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

В Мексике 32-летнюю женщину врача госпитализировали в реанимацию после прививки против COVID-19 вакциной Pfizer и BioNTech. У женщины появились высыпания на коже, судороги и затруднилось дыхание. Предварительный диагноз – энцефаломиелит (воспаление головного и спинного мозга). Известно, что врач имела аллергию на несколько медицинских препаратов.

Во время испытаний вакцины ни одного случая, когда у добробровольцев развивалось воспаление мозга, не было зафиксировано. Как и аллергическая реакция. Однако важно, что к исследованиям Pfizer и BioNTech не допускали людей, которые страдают аллергией. В компаниях пока инцидент не комментируют. Тогда как некоторые страны, в частности Великобритания, пока не рекомендуют делать прививки людям с аллергией – у двух британцев также появилась аллергическая реакция после введения вакцины.

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Также известно о случае в Калифорнии, когда медбрат заболел COVID-19 после прививки. Ученые отмечают, что это также не противоречит науке: во-первых, он мог заразиться до того, как сделал прививку; во-вторых, выработка иммунитета, который защитит от заражения, происходит в течение двух недель после получения вакцины.

Во время кампании массовой вакцинации в Германии восемь работников домов престарелых случайно получили дозу вакцины, которая в пять раз превышала обычную. Всех госпитализировали для надзора, однако серьезных побочных эффектов не обнаружено ни у одного. Четверо имели легкие симптомы гриппа.

В Польше уже в первые дни вакцинации вспыхнул скандал из-за того, что вне очереди прививки получили ряд известных политиков и деятели культуры, хотя эти вакцины были предназначены для медиков.

При этом заместитель главы Минздрава Польши Вальдемар Краска заявил, что в стране не предусмотрено дополнительных доз вакцины для людей, которые не входят в группу риска. Кроме медиков, разрешается делать прививки их близким родственникам, работникам домов престарелых и санстанций. Сейчас обстоятельства инцидента должна установить специальная комиссия.

Когда и какая вакцина будет в Украине?

Первые партии вакцины против COVID-19 Украина планирует получить в конце января – феврале 2021 года. 16 млн доз вакцин нам доставят в рамках инициативы COVAX. 1,8 млн доз 30 декабря заказали у компании Sinovac, еще 1,5 млн планирует передать Польша.

Вакцина против COVID-19 китайской компании Sinovac Biotech сейчас находится на финальной стадии клинических испытаний, которая проходит в Бразилии. Когда вакцина получит разрешение на применение (предварительно – 7 января), поставка первых 700 тыс. доз в Украину начнется в течение 30 дней. Если препарат не утвердят, то Украине вернут деньги в полном объеме. Контракт предусматривает эффективность вакцины не менее 70%.

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Также Украина ведет переговоры о закупке препарата британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.

22 декабря оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план вакцинации украинцев от COVID-19, разработанный специалистами ЦОС вместе с ВОЗ и ЮНИСЕФ. Цель разработчиков плана – охватить вакцинацией не менее 50% населения Украины (20 млн человек) в течение 2021-2022 годов. Вакцинация будет добровольной.

Сейчас план предусматривает 4 этапа вакцинации населения:

январь–апрель 2021 года – люди с высоким риском инфицирования COVID-19 и те, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией COVID-19;

апрель–июнь 2021 года – люди с чрезвычайно высоким риском заражения COVID-19 и те, кто предоставляет медицинские услуги;

июнь–сентябрь 2021 года – люди с высоким риском инфицирования COVID-19 и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

сентябрь 2021–март 2022 года – люди с повышенным риском инфицирования и те, кто выполняет функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

В бюджете 2021 года на закупку вакцины против коронавируса предусмотрено 2,6 миллиарда гривен. Еще 1,377 миллиарда гривен выделят из Фонда борьбы с COVID-19.

Однако, согласно подсчетам Минздрава для вакцинации 20% населения необходимо 15,1 миллиарда гривен.

Украинцам вакцины от COVID-19, закупленными за государственные средства, будут делать бесплатно.