Как прививку против коронавируса делают те страны, куда эвакуируются украинцы

Во многих странах все еще действуют определенные ограничения из-за пандемии COVID-19. Для посещения публичных мест может потребоваться доказательство вакцинации.

Если вы еще не вакцинировались против коронавируса, вы можете привиться в той стране, где вы планируете находиться.

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Польша

Доступные вакцины:

Johnson&Johnson (однодозная),

Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней),

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней),

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день).

Полный курс прививки в Польше считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность (например, паспорт), временное удостоверение личности иностранца (TZTC).

Процедура регистрации:

Обратитесь в ближайшую поликлинику, напишите заявление и встаньте на учет. В регистратуре вам предоставят контактные данные терапевта, информацию о медицинских услугах.

Врач выдает направление вакцинации через приложение salon.gov.pl. В поле "Данные пациента" (Dane pacjenta) выберите "Другой идентификатор" (Inny identyfikator) (вместо "Номер PESEL") и введите номер документа, которым пользуется иностранец.

Имея электронное направление, вы можете зарегистрироваться на вакцинацию одним из двух способов: по телефону доверия 989 или непосредственно в удобном для вас пункте вакцинации

При регистрации не забудьте указать номер документа, указанный на электронном направлении.

Румыния

Доступные вакцины:

Johnson&Johnson (однодозная),

Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней),

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней),

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день).

Полный курс прививки в Румынии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы: загранпаспорт. На месте вакцинации следует заполнить анкету с личными данными (фамилия и имя, номер паспорта, страна).

Процедура регистрации:

На официальном сайте правительства Румынии vaccinare-covid.gov.rо вы найдете карту всех пунктов вакцинации – с точным адресом и информацией об имеющихся вакцинах.

Словакия

Доступные вакцины:

Johnson&Johnson (однодозная),

Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней),

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней),

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день).

Полный курс прививки в Словакии считается действительным через 14 дней после введения вакцины.

Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность.

Процедура регистрации:

Детали регистрации доступны на сайте: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Сайт доступен только на территории Словакии, так что в Украине он не открывается.

Также детали по вакцинации доступны по номеру: +421 232353030.

Молдова

Доступные вакцины:

Johnson&Johnson (однодозная),

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней),

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день),

Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3 – 4 нед).

Полный курс прививки в Молдове считается действительным спустя 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Детали вакцинации иностранцев пока неизвестны. Узнать больше можно по номеру горячей линии Министерства здравоохранения Молдовы: 080012300.

Венгрия

Доступные вакцины:

Johnson&Johnson (однодозная),

Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней),

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней),

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день),

Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3 – 4 нед).

Полный курс прививки в Венгрии считается действительным спустя 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность.

Процедура регистрации:

Иностранцы могут зарегистрироваться на правительственном сайте о прививках https://vakcinainfo.gov.hu/.

Чехия

Доступные вакцины:

Johnson & Johnson (однодозная),

Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день),

Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней),

Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней),

Вакцина Novavax (две дозы с интервалом в 3 – 4 недели).

Полный курс прививки в Чехии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.

Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность и деньги. Да, вакцинация в Чехии для иностранцев платная и стоит ориентировочно 400 крон/15 евро (цена зависит от пункта вакцинации).

Процедура регистрации:

Узнать расположение пунктов прививок можно здесь: https://registrace.mzcr.cz/samoplatci. А записаться на вакцинацию – https://registrace.mzcr.cz/.

Берегите себя, не пренебрегайте ношением масок и помните, что коронавирус никуда не исчез.