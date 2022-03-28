Как прививку против коронавируса делают те страны, куда эвакуируются украинцы
Источник:МОЗ
Во многих странах все еще действуют определенные ограничения из-за пандемии COVID-19. Для посещения публичных мест может потребоваться доказательство вакцинации.
Если вы еще не вакцинировались против коронавируса, вы можете привиться в той стране, где вы планируете находиться.
Стоит знать В Украине открыли бесплатную круглосуточную психологическую поддержку
Польша
Доступные вакцины:
- Johnson&Johnson (однодозная),
- Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней),
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней),
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день).
Полный курс прививки в Польше считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность (например, паспорт), временное удостоверение личности иностранца (TZTC).
Процедура регистрации:
- Обратитесь в ближайшую поликлинику, напишите заявление и встаньте на учет. В регистратуре вам предоставят контактные данные терапевта, информацию о медицинских услугах.
- Врач выдает направление вакцинации через приложение salon.gov.pl. В поле "Данные пациента" (Dane pacjenta) выберите "Другой идентификатор" (Inny identyfikator) (вместо "Номер PESEL") и введите номер документа, которым пользуется иностранец.
- Имея электронное направление, вы можете зарегистрироваться на вакцинацию одним из двух способов: по телефону доверия 989 или непосредственно в удобном для вас пункте вакцинации
- При регистрации не забудьте указать номер документа, указанный на электронном направлении.
Румыния
Доступные вакцины:
- Johnson&Johnson (однодозная),
- Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней),
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней),
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день).
Полный курс прививки в Румынии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Необходимые документы: загранпаспорт. На месте вакцинации следует заполнить анкету с личными данными (фамилия и имя, номер паспорта, страна).
Процедура регистрации:
На официальном сайте правительства Румынии vaccinare-covid.gov.rо вы найдете карту всех пунктов вакцинации – с точным адресом и информацией об имеющихся вакцинах.
Словакия
Доступные вакцины:
- Johnson&Johnson (однодозная),
- Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней),
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней),
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день).
Полный курс прививки в Словакии считается действительным через 14 дней после введения вакцины.
Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность.
Процедура регистрации:
Детали регистрации доступны на сайте: https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia. Сайт доступен только на территории Словакии, так что в Украине он не открывается.
Также детали по вакцинации доступны по номеру: +421 232353030.
Молдова
Доступные вакцины:
- Johnson&Johnson (однодозная),
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней),
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день),
- Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3 – 4 нед).
Полный курс прививки в Молдове считается действительным спустя 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Детали вакцинации иностранцев пока неизвестны. Узнать больше можно по номеру горячей линии Министерства здравоохранения Молдовы: 080012300.
Венгрия
Доступные вакцины:
- Johnson&Johnson (однодозная),
- Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней),
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней),
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день),
- Sinopharm/Beijing (две дозы с интервалом в 3 – 4 нед).
Полный курс прививки в Венгрии считается действительным спустя 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность.
Процедура регистрации:
Иностранцы могут зарегистрироваться на правительственном сайте о прививках https://vakcinainfo.gov.hu/.
Чехия
Доступные вакцины:
- Johnson & Johnson (однодозная),
- Pfizer/BioNTech (две дозы с интервалом в 21 день),
- Moderna (две дозы с интервалом в 28 дней),
- Oxford/AstraZeneca (две дозы с интервалом в 28 дней),
- Вакцина Novavax (две дозы с интервалом в 3 – 4 недели).
Полный курс прививки в Чехии считается действительным через 14 дней после введения последней дозы вакцины.
Необходимые документы: документ, удостоверяющий личность и деньги. Да, вакцинация в Чехии для иностранцев платная и стоит ориентировочно 400 крон/15 евро (цена зависит от пункта вакцинации).
Процедура регистрации:
Узнать расположение пунктов прививок можно здесь: https://registrace.mzcr.cz/samoplatci. А записаться на вакцинацию – https://registrace.mzcr.cz/.
Берегите себя, не пренебрегайте ношением масок и помните, что коронавирус никуда не исчез.