Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила розслідування у справі про зловживання службовим становищем, що призвело до завдання понад 30 мільйонів гривень збитків під час будівництва "Охматдиту"

Детективи Національного бюро України за процесуального керівництва САП відкрили двом підозрюваним матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

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Про кого йде мова:

колишнього директора державного підприємства-замовника будівництва "Укрмедпроектбуд";

керівника приватного підприємства-генпідрядника.

Третього підозрюваного, керівника приватної компанії, оголошено в розшук. Як повідомили у САП, стосовно нього ймовірне спецрозслідування.

Що сталось

Слідство встановило, що у 2013 році підозрювані у змові сфабрикували документи, які нібито підтверджували постачання інженерного та технічного обладнання для нового корпусу лікарні "Охматдит".

Насправді ж ніякого постачання не було і на зберігання його не передавали. Однак кошти за поставлене виключно "на папері "обладнання підприємство-генпідрядник отримав. Внаслідок таких дій державним інтересам завдано шкоди, розмір якої перевищує 30 мільйонів гривень.

Довідка: детективи НАБУ розпочали розслідування вказаних фактів у вересні 2017 року після одержання матеріалів від Національної поліції України.