Фотографирование еды может привести к увеличению веса

Ученые выбрали 145 студентов и разделили их на две группы. Добровольцам выдали тарелки с сырными крекерами и одной из групп предложили сначала сфотографировать их, а потом уже съесть.

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После еды участников попросили оценить, насколько им понравились крекеры и хотят ли они добавки. Оказалось, что больше всех аппетит разыгрался у студентов, которые фотографировали еду. Этот эффект был наиболее заметным у добровольцев, которые получали шесть крекеров, а не двенадцать, как все остальные.

Почему возникает такой эффект

По мнению ученых, сам процесс фотосъемки меняет способ восприятия еды мозгом и усиливает желание съесть еще, что может привести к потреблению лишних калорий и увеличению веса.

Наши результаты показывают, что фотосъемка во время еды связана с большим желанием есть после трапезы. Кроме того, для небольших порций съемка при потреблении ассоциируется с большим вкусом к еде,

– отметили авторы исследования.

Однако в более ранних исследованиях были обнаружены преимущества в фотографировании еды. Так, ученые обнаружили, что процесс съемки блюд в удачных ракурсах заставляет мозг больше концентрироваться на запахе и аромате пищи, что способствует хорошему пищеварению.

Ранее ученые установили, что небольшое снижение веса поможет войти в ремиссию диабетикам даже с индексом массы тела в пределах нормы.