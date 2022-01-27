Признак в кишечнике может рассказать о наличии хронических заболеваний
Источник:EurekAlert
В кишечнике нашли универсальный признак воспаления в организме. Он может отвечать за развитие псориаза, артрита и других хронических воспалительных заболеваний, а также рака кожи.
Связь между микробиотой кишечника и хроническими воспалительными заболеваниями установила международная команда ученых.
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Многолетние исследования показали, что присутствующий природный кишечный белок – фосфолипаза A2 – может провоцировать выработку молекул, которые усиливают симптомы воспаления в организмеСправка. Фосфолипазу A2 впервые обнаружили несколько лет назад в образцах жидкости, окружающей суставы людей с артритом. Вскоре белок обнаружили и в других частях тела, в частности кишечник, где происходит его выработка.
В течение нескольких лет ученые изучали взаимодействие фосфолипазі A2 с мембраной клеток человека. Наконец, они обнаружили, что белок мало взаимодействует с клетками человека, но проявляет яркую антибактериальную активность.
Как это работает
Связываясь с мембранами бактерий и расщепляя их, фосфолипаза A2 провоцирует выработку жирных кислот, которые усиливают воспаление в организме.
В экспериментах на моделях мышей фосфолипаза A2 способствовала выработке провоспалительных липидов, которые усиливали у грызунов тяжесть симптомов артрита.
В то же время ученые из Японии, которые позже присоединились к исследованию, обнаружили связь фосфолипазы A2 с развитием псориаза, рака кожи и другими заболеваниями, для которых характерна воспалительная природа.
Объединив все эти результаты, ученые пришли к выводу, что блокирование провоспалительных липидов должно уменьшить симптомы системного воспаления в организме. Сейчас для подтверждения этой гипотезы они планируют провести клинические исследования с участием людей с артритом.
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Среди других исследований известно, что дисбаланс микробиоты кишечника ассоциируют с развитием различных заболеваний. Например, подтвердили роль кишечника в природе нейродегенерации – болезни Альцгеймера и рассеянного склероза.