Признаки низкого уровня дофамина

Нарушение работы дофаминового нейромедиатора в мозге происходит при болезни Паркинсона, синдроме дефицита внимания, зависимостях, в том числе азартных играх, и шизофрении. А потому важно знать, какие признаки его дефицита и как этого избежать.

Внимание Молодость надолго: как витамин Д поможет предотвратить преждевременное старение

Дофамин – что это? Дофамин – это нейромедиатор, или химическое вещество, участвующее в передаче сигналов от мозга к организму. Он вырабатывается естественным образом в различных участках мозга и является важным для двигательных навыков, когнитивных способностей и репродуктивной функции.

Дофамин действительно отвечает за удовольствие

Этот нейромедиатор играет ключевую роль в "системе вознаграждения", поскольку вызывает чувство удовлетворения, тем самым влияет на процессы мотивации и обучения, а также на память.

Дофамин выполняет эти важные функции, несмотря на то, что составляет менее 1% нейронов мозга.

Если же количество дофамина опускается ниже необходимого уровня, это может привести к непредвиденным последствиям для организма. Чтобы понять последствия низкого уровня дофамина, стоит знать причины этого состояния.

Признаки низкого уровня дофамина

При шизофрении и болезни Паркинсона наблюдается дефицит дофамина, а значит, при его недостатке в организме могут появляться симптомы, аналогичные с этими заболеваниями.

хронические боли в спине;

частые запоры;

проблемы с вниманием;

колебания веса;

затрудненное глотание;

нарушение сна;

ощущение постоянной усталости;

низкое либидо;

галлюцинации;

постоянное плохое настроение.

Причины низкого уровня дофамина

Причин низкого уровня дофамина в организме человека на самом деле может быть много. Триггерами для каждого человека могут быть различные ситуации и факторы. Основными же принято считать: недосыпание, ожирение, злоупотребление наркотическими веществами, чрезмерное употребление насыщенных жиров и, конечно, стресс.

Недосыпание

Именно дофамин бодрит вас утром, этому способствуют дофаминовые рецепторы, в частности рецептор D2. Однако недосыпание может уменьшить их количество в важных частях мозга, а следовательно, и выработку дофамина.

Ожирение

Ожирение является фактором развития ряда заболеваний, также оно играет роль в снижении количества дофамина в мозге. Как и недосыпание, ожирение может привести к уменьшению количества рецепторов D2.

Злоупотребление наркотиками

Некоторые лекарства могут искусственно пытаться повысить уровень дофамина. Известно, что кокаин является одним из препаратов, употребление которых вызывает эйфорию и повышает уровень дофамина.

Но из-за устойчивого увеличения выработки дофамина после употребления наркотиков мозг уменьшает количество доступных дофаминовых рецепторов. Использование наркотических препаратов в долгосрочной перспективе, несомненно, приводит к уменьшению выработки дофамина.

Насыщенные жиры

Пища с насыщенными жирами, например, жареная курица, хлеб с маслом, шоколад способна "запускать" в мозгу выработку дофамина, как следствие человек испытывает удовольствие от этой еды.

Однако употребление этих продуктов приносит лишь краткосрочное удовольствие. Если вы часто едите продукты с высоким содержанием жира, это нарушает функционирование центральной нервной системы, а следовательно – выработку дофамина.

Стресс

Когда человек долгое время находится под давлением постоянных стрессовых факторов, таких как финансовые трудности, проблемы в отношениях и на рабочем месте и тому подобное, это может уменьшить выработку дофамина и со временем привести к дефициту этого нейромедиатора.

Как поднять уровень дофамина

Низкий уровень дофамина может вызвать негативные реакции во всем теле. Для того, чтобы предотвратить и устранить недостаток дофамина, могут быть полезны следующие методы.

Физическая активность

Бег, плавание, танцы или другие формы активности помогут повысить уровень дофамина в организме. Исследования, проведенные на животных, показали, что в определенных частях мозга дофамин вырабатывается во время физической активности. Вот почему физические упражнения могут способствовать увеличению дофамина.

Пищевые продукты

Уровень дофамина в вашем организме может поддерживаться с помощью внешних источников. Было обнаружено, что, например бананы и авокадо, содержат высокий уровень дофамина. Яблоки, баклажаны, шпинат и помидоры также были признаны источниками дофамина. Белки являются заметными компонентами в процессе производства дофамина.

Пробиотики

Пробиотики полезны для здоровья кишечника. Они являются не только важной частью микробиома организма, но и могут быть полезны для производства дофамина и других нейротрансмиттеров.

Музыка

Музыка часто вызывает у людей чувства и эмоции. Мурашки по коже или даже озноб, но ощущения во время прослушивания музыки действительно могут влиять не только на наше настроение, но и на самочувствие. А все потому, что музыка стимулирует выработку дофамина в мозге.