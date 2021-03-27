Ученые до сих пор спорят о пользе и вреде от просмотра порнографии. Однако, когда доходит до порнозависимости, дело приобретает совершенно иной оттенок.

Профессиональная консультант и терапевт сексуального здоровья Хайди МакМонки, которая является членом организации Affirmotive Sex Addiction Australia, говорит, что можно избавиться от порнозависимости. Для этого следует обратиться за помощью к специалистам.

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Она добавляет, что признаки проблемного использования порнографии будут разными для каждого лица. Терапевт назвала наиболее распространенные из них, на которые следует обратить внимание.

Потеря больших промежутков времени

Типично, что люди, переживающие порнозависимость, регулярно исчезают на работе или покидают офис после обеда. Они заходят в интернет, чтобы посмотреть одно видео, а в конечном итоге теряют часы на это.

Потеря интереса к реальному сексу

Люди с порнографической зависимостью могут потерять интерес к реальному сексу. В некоторых случаях они могут найти своего партнера не столь привлекательным по сравнению с мужчинами или женщинами, которых они видят на экране. Им может потребоваться больше стимуляции для возбуждения, чем обычно, или они могут страдать от эректильной дисфункции.

Исследование 2013 года показало, что использование порнографии среди мужчин ассоциируется с меньшим сексуальным удовольствием, тогда как у женщин было наоборот.



Люди с порнографической зависимостью могут потерять интерес к реальному сексу / Фото iStock

Просмотр экстремального порно

Подобно проблемам с наркотиками, порноманы становятся ненасытными по мере обретения зависимости. Некоторые сообщают о необходимости просматривать более экстремальную порнографию, чтобы получить очередную порцию наслаждения. У других порнозависимых растет частота просмотра интимного видео.

Они будут хотеть все больше и больше, даже несмотря на то, что будут истощенными от постоянного семяизвержения, или от боли из-за мастурбации. С увеличением частоты они начинают терять семейное или рабочее время, а также время на общение,

– объясняет МакКонки.

Изменения в личности

Как и при других зависимостях, со временем, изменения в личности становятся более заметными. Терапевт сексуального здоровья говорит, что, возможно, они теряют интерес к вещам, которые когда-то их волновали, или становятся менее внимательными, более резкими и раздражительными. Однако она добавляет, что такие симптомы касаются не всех.

Требовательнее в постели

Те, кто смотрит много порно, часто могут иметь нереальные представления о сексе, поэтому становятся более требовательными в спальне. Это может касаться чего угодно, начиная с введения новых действий и заканчивая поведением, которое обычно отчуждает, смущает или пугает партнера.

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Другие признаки порнозависимости

Сюда можно отнести финансовые трудности из-за чрезмерных расходов на порнографию, снижение производительности труда или даже потерю работы, непреодолимое чувство вины или стыда, а также общее отчуждение от близких.