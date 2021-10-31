Призываю делать то же самое, – вице-президент США в третий раз вакцинировалась против COVID-19

Камала Харрис снова привстала против коронавируса. Вице-президент США сделала третью бустерную прививку 31 октября.

Об этом политик сообщила на собственной странице в социальной сети.

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Сегодня (31 октября – 24 канал) я получила бустерную прививку. Я хочу призвать всех сделать то же самое, если вы имеете на это право,

– написала Камала Гаррис.

Вице-президент Соединенных Штатов подчеркнула, что вакцины бесплатны и безопасны. Кроме этого, она призвала всех также сделать третью прививку.

Третья доза вакцины

Ученые из Института Клалит в сотрудничестве со специалистами из Гарвардского университета провели исследование, во время которого выяснили эффективность третьей дозы вакцины против коронавируса.