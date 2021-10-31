Призываю делать то же самое, – вице-президент США в третий раз вакцинировалась против COVID-19
Источник:твиттер Камалы Харрис
Камала Харрис снова привстала против коронавируса. Вице-президент США сделала третью бустерную прививку 31 октября.
Об этом политик сообщила на собственной странице в социальной сети.
Читайте также Вакцинация в 5 раз эффективнее естественного иммунитета: в США оказали данные из больниц
Сегодня (31 октября – 24 канал) я получила бустерную прививку. Я хочу призвать всех сделать то же самое, если вы имеете на это право,
– написала Камала Гаррис.
Вице-президент Соединенных Штатов подчеркнула, что вакцины бесплатны и безопасны. Кроме этого, она призвала всех также сделать третью прививку.
Третья доза вакцины
Ученые из Института Клалит в сотрудничестве со специалистами из Гарвардского университета провели исследование, во время которого выяснили эффективность третьей дозы вакцины против коронавируса.
- По сравнению с людьми, получившими только 2 дозы вакцины, привитые 3 дозами имели более низкий риск госпитализации аж на 93%. Также имели на 92% ниже риск тяжелого течения COVID-19 и на 81% ниже риск смерти.
- Кроме этого, эффективность 3 дозы вакцины оказалась равной независимо от пола, возрастной группы и количества сопутствующих заболеваний.
- Кроме этого, исследование включало анализ на уровне населения. Он показал, что уровень инфицирования начал снижаться для каждой возрастной группы через 7 – 10 дней после того, как людям ввели 3 дозу.