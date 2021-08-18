Для того чтобы лучше понимать работу мозга, ученые создают в своих лабораториях его уменьшенные версии – органеллы. Для этого у взрослых доноров берут клетки кожи, которые превращают в стволовые клетки и помещают в культуру, имитирующую среду для развития мозга.

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В итоге формируется орган размером с горошину – полноценная трехмерная модель мозга, которую можно использовать для исследований.

Ученые из Университетской больницы Дюссельдорфа пошли еще дальше – они сумели вырастить органеллы мозга вместе с глазными бокалами, в которых зрительный нерв соединяется с сетчаткой глаза.

Интересно, что эти глазные бокалы развились симметрично и именно в передней части мини-мозга. Но значительно важнее то, что эти глазные бокалы оказались функциональными. Они имеют различные типы клеток сетчатки, которые реагируют на свет и посылают соответствующие сигналы в мозг. В глазных бокалах сформировались хрусталики и ткани роговицы.

Что известно об исследованиях ученых

Всего ученые вырастили 314 органоидов из клеток четырех доноров.

Примерно 72% из них сформировали глазные бокалы.

Они развивались примерно на 30 день и достигали зрелости на 50. Это вполне совпадает со сроками развития аналогичных структур у эмбриона человека.

Технология еще требует доработки для того, чтобы органеллы могли храниться дольше. Но это может вызвать возмущение в комиссии по этике. Ведь даже такой мозг может развить в себе зачатки самосознания, и ключевым элементом этого может стать именно зрение.