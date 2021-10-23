Завод, который расположен на западе Украины, останавливался из-за технической неисправности. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко 22 октября.

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Он отметил, что производитель кислорода сразу сообщил министерству, на него отреагировали – и потребности больниц перекрыли.

"Была определенная напряженная ситуация, но этот завод на Западной Украине уже сегодня (22 октября – 24 канал) возобновил работу. Поэтому думаю, что мы пройдем пик эпидемии спокойно", – сообщил Ляшко.

Виктор Ляшко – глава Минздрава "Перед тем, как они пошли на регламентные работы, мы нашли замену кислорода на тот объем, который они поставляли. Мы перестраховались. Но в это время у нас поломался один завод на Западной Украине. И это стало напряженным, потому что некоторые больницы почувствовали, что может не хватать кислорода".

Министр отметил, что 2 завода, которые остановили работу из-за регламентных работ на 10 – 15 дней, сделали это планово.

Потребление кислорода растет

Ранее министр говорил, что в медицинских учреждениях в 5 – 6 раз больше потребляют кислород, чем потребляли ранее. Также, по его словам, есть города, которые потребляют по 50 тонн в сутки.

"В прошлом пике это было 10 – 12 тонн", – добавил Ляшко.

Внимание! Общее количество необходимого кислорода в сутки составляет 977 тысяч литров в минуту.