Проблемы лечения инсульта в Украине: что изменилось и чего ждать

Острый мозговой инсульт остается одной из основных причин смертности и инвалидизации в Украине. С апреля 2020 года медицинская помощь при инсульте входит в Программу медицинских гарантий, следовательно является бесплатной для пациента и финансируется Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Какие же изменения произошли в прошлом году и чего ждать в 2021 году.

Об этом Здоровью 24 рассказал Дмитрий Лебединец, врач-невролог, руководитель Инсультного центра клинической больницы "Феофания" ГУД, г. Киев, член рабочих групп Минздрава и НСЗУ по вопросам инсульта, соучредитель и член Правления ОО "Украинское общество инсультной медицины"

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В 2020 году в Украине произошло 125 тысяч случаев инсульта. Это почти такое же количество, что и в 2019 году.

Дмитрий Лебединец "Медицинскую помощь должны были оказывать 192 больницы – именно столько медицинских учреждений заключили договоры с НСЗУ на пакет "медицинская помощь при остром мозговом инсульте". Эти больницы отвечали требованиям НСЗУ и были готовы предоставлять определенный программой медицинских гарантий пакет услуг”.

Как лечат инсульт в Украине

Прежде всего, нейровизуализация. Пациенту с подозрением на инсульт обязательно должны сделать компьютерную томографию (КТ) или магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга. Доступ к КТ или МРТ в больнице должен быть круглосуточным.

Нейровизуализация должна быть проведена в течение 60 минут, если пациент прибыл в больницу в течение 4,5 часов с начала инсульта. Именно 4,5 часа – это терапевтическое окно для тромболитической терапии при ишемическом инсульте, которое предусматривает введение препарата-тромболитика для растворения тромба. Если же пациента доставили в больницу не в пределах терапевтического окна, КТ/МРТ должны сделать в течение первых суток в больнице.

Во-вторых, обязательно должен быть проведен скрининг на нарушение глотания.

В-третьих, это проведение реабилитационных мероприятий в остром периоде инсульта, то есть во время пребывания пациента в больнице. Должна быть предоставлена консультация врача по физической и реабилитационной медицине или физического терапевта, или эрготерапевта. После этого, при необходимости, должны быть проведены реабилитационные вмешательства.

В каждой больнице, которая оказывает медицинскую помощь при инсульте, должно быть по меньшей мере 4 кровати, оборудованные системой постоянного мониторинга сердечных сокращений, ЭКГ, давления, сатурации и температуры тела, и с круглосуточной подачей кислорода. Все это должно быть не в реанимации, а в неврологическом или нейрохирургическом отделении для оказания медицинской помощи пациентам с инсультом.

Также есть перечень лабораторных исследований, которые должны сделать при необходимости 24/7. А еще – иметь доступ к электрокардиограмме и проведению ультразвуковых исследований с доплерографией сосудов.

Каждая законтрактированная с НСЗУ больница должна проводить тромболитическую терапию пациентам с ишемическим инсультом, которые попали в больницу в пределах терапевтического окна " – в течение 4,5 часов с момента начала инсульта и выявления первых симптомов. Это – основные требования.

В 2020 году пакет "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте" имел один тариф – 26947 гривен. За 9 месяцев 2020 года НСЗУ заплатила медицинским учреждениям за услуги при инсульте 1 миллиард 360 миллионов гривен.

Маршрут пациента с инсультом в 2020 году еще не регламентировался.

Насколько эффективны нововведения

В 2020 году мы сделали первый, но очень важный шаг для создания эффективной сети учреждений, которые смогут оказывать качественную и современную медицинскую помощь при остром мозговом инсульте. Мы увидели, что появился какой-то порядок при госпитализации пациентов с инсультом. Пациенты и их родственники немного лучше осведомлены и что-то знают о том, что помощь при инсульте должна оказываться в специализированных больницах.

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Важно понимать, что по результатам первого года работы Программы медицинских гарантий оценивается выполнение спецификаций и условий закупки медицинских услуг, то есть количественная и техническая сторона. Качество оказания медицинских услуг пока не оценивается. Только косвенно, через количество тромболизисов и уровень госпитальной летальности, мы можем говорить о качестве оказания медицинских услуг при инсульте.

Но мы увидели большее количество пациентов с инсультом, которым была сделана нейровизуализация. Увеличилось также количество тромболитической терапии. Если в целом по Украине количество тромболизисов составляло 1,5%, то в больницах, законтрактованных с НСЗУ, количество тромболизисов было уже почти 4%. Средняя госпитальная летальность по Украине с инсультом в 2020 году составила 19,8%, а в законтрактованных с НСЗУ больницах она была 12%.

Дмитрий Лебединец “Эти цифры говорят о том, что когда происходит стандартизация помощи и пациентов везут в правильные больницы, то они получают нужную помощь и она оказывается лучше. Уже сейчас мы имеем электронные записи о медицинской помощи, которую оказали пациентам с инсультом в 2020 году – эти данные есть в системе e-health”.

Эти цифры говорят о том, что когда происходит стандартизация помощи и пациентов везут в правильные больницы, то они получают нужную помощь и она оказывается лучше. Уже сейчас мы имеем электронные записи о медицинской помощи, которую оказали пациентам с инсультом в 2020 году – эти данные есть в системе e-health.

Через год мы сможем увидеть, кто из пациентов выжил через год после перенесенного острого состояния. Эти данные будут анализироваться и таким образом мы уже сможем оценивать качество оказания медицинских услуг при инсульте. Такой анализ мы будем иметь в конце 2021 года.

Чего ожидать в 2021 году

В 2021 году пакет "медицинская помощь при остром мозговом инсульте" уже будет иметь 3 тарифных пакета в зависимости от услуг, которые будут предоставлены пациенту:

с эндоваскулярными вмешательствами, в частности с проведением процедуры механического удаления тромба при ишемическом инсульте – 97 821 гривну;

с тромболитической терапией – 54 047 гривен;

без эндоваскулярных вмешательств и без тромболитической терапии – 14 698 гривен.

В эту сумму будет входить стоимость медикаментов и изделий медицинского назначения, а также зарплата медицинского персонала, питание пациента и работа хозяйственной части. В тариф НСЗУ входят препараты, которые внесены в Национальный перечень лекарственных средств. Все, что вне Нацперечня – не будет покрываться НСЗУ.

Недавно в Национальный перечень лекарственных средств был включен препарат для тромболитической терапии при инсульте и это означает, что теперь больницы сами смогут его закупать для своих нужд. Средства за него будет возмещать НСЗУ за каждый проведенный тромболизис.

Мировая статистика говорит о том, что лучшая выживаемость и меньшая инвалидизация после инсульта наблюдается у тех пациентов, которые получили тромболитическую терапию. Теперь, когда тромболитик стал доступнее для врачей и пациентов, мы ожидаем увеличения количества тромболизисов при ишемическом инсульте, а значит – уменьшение смертности и инвалидизации после инсульта.

В 2021 году обновились также и требования к больницам, которые могут оказывать медицинскую помощь при инсульте. Кроме тех требований, которые действовали в 2020 году, теперь в больницах обязательно должны быть аспираторы и противопролежневые матрасы, приспособления для энтерального питания. В 2020 году этих требований не было.

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Если больница хочет проводить эндоваскулярные вмешательства, то должна отвечать дополнительным требованиям, в частности иметь не менее 8 коек для пациентов с инсультом, 6 из которых должны быть с мониторингом и круглосуточной подачей кислорода. Эти кровати должны быть в отделении неврологии или нейрохирургии. То есть это не места в реанимации, а именно соответственно оснащенные места в отделении неврологии.

В этом году уже регламентируется и маршрут пациента с подозрением на инсульт. В конце 2020 года был введен в действие соответствующий приказ Минздрава. По этому приказу пациенты должны доставляться только в медицинские учреждения, которые законтрактованы с НСЗУ на оказание медицинской помощи при остром мозговом инсульте. На сегодня новые маршруты созданы почти в каждой области Украины и они контролируются.

Маршрут пациента предполагает экстерриториальность помощи.

Дмитрий Лебединец “Это означает, что если пациент проживает в одной области, а больница, которая предоставляет услуги по пакету "Медицинская помощь при остром мозговом инсульте" в его области расположена, например, в 100 км, а в другой области – в 50 км, то бригада экстренной медицинской помощи должна транспортировать этого пациента в ближайшую к нему больницу, даже, если она находится в другой административно-территориальной единице”.

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