Новые последствия проблем со щитовидной железой

К такому выводу пришли ученые из Браунского университета . Гипотиреоз возникает, когда щитовидная железа не производит достаточное количество гормонов. Это может замедлить метаболизм. Симптомы включают чувство усталости, увеличение веса и чувствительность к холоду.

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В некоторых случаях заболевания щитовидной железы были связаны с симптомами деменции, которые могут быть обратимы с помощью лечения. Люди должны знать о проблемах со щитовидной железой как возможном факторе риска деменции и терапии, которая может предотвратить или замедлить необратимое снижение когнитивных функций,

– отметили ученые.

Как происходило исследование

Для исследования ученые проанализировали медицинские карты 7843 человек, у которых недавно диагностировали деменцию и сравнили их с таким же количеством людей, у которых не было деменции. Их средний возраст составил 75 лет. Исследователи искали людей, которые имели гипотиреоз или гипертиреоз (это когда щитовидная железа производит слишком много гормонов), он ускоряет метаболизм.

Деменция – что это? Это понижение когнитивных функций, то есть способности мыслить. При деменции деградируют навыки понимания, запоминания, познания, рассуждения, ухода за собой, ориентации в пространстве, речи и цифрах.

В общей сложности в этой группе 102 человека имели гипотиреоз и 133 – гипертиреоз. Исследователи не обнаружили связи между гипертиреозом и деменцией.

Гипотириоз на 80% увеличивает риск деменции.

Среди людей с деменцией 68 человек, или 0,9%, имели гипотиреоз по сравнению с 34 людьми без деменции или 0,4%. Когда исследователи учли другие факторы, которые могут повлиять на риск деменции, такие как пол, возраст, высокое кровяное давление и диабет, они обнаружили, что люди старше 65 лет с гипотиреозом на 80% чаще имеют деменцию, чем люди того же возраста, не имеющих проблем со щитовидной железой. Для людей моложе 65 лет гипотиреоз в анамнезе не был связан с повышенным риском деменции.