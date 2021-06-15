Проблемы с зубами вызывают серьезные заболевания

Заболевания полости рта и зубов повышают риск многих серьезных заболеваний, и новое исследование в очередной раз доказывает, насколько важно вовремя посещать стоматолога. Или хотя бы чистить зубы после еды.

Как происходило исследование

В исследовании, которое провели ученые из Японии, приняли участие 635 человек в возрасте от 40 до 74 лет, которые проходили ежегодное медицинское обследование. Чтобы оценить жевательные функции добровольцев, их попросили в течение 15 минут энергично жевать мармеладные конфеты, не глотая, а затем выплюнуть все, что осталось.

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Ученые оценили количество конфет, которые остались и посчитали количество зубов у каждого участника. После этого, они измерили окружность икр обеих ног, мышечную массу и силу кисти. Добровольцы также заполнили анкеты, где указали данные о хронических заболеваниях и пищевых привычках. Полученные результаты авторы исследования скорректировали с учетом пола, возраста, индекса массы тела, физической активности и вредных привычек участников.

Как здоровье зубов влияет на состояние всего организма

Оказалось, что отсутствие зубов и снижение жевательной способности связаны со слабой силой кисти, что может указывать на саркопению – потерей мышечной массы, а также на сахарный диабет. По мнению ученых, это вызвано тем, что люди с дефектами зубов не могут пережевывать твердую пищу, в том числе мясо, поэтому начинают употреблять больше мягкой пищи с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов. Время приема пищи также сокращается.

Авторы исследования также напомнили о том, что заболевания десен, которые могут привести к потере зубов, связанные с инсулинорезистентностью и снижением толерантности к глюкозе, а это важнейшие факторы развития диабета.