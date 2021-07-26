Как получить международный сертификат

Документ могут получить все привитые двумя дозами антиковидных вакцин, которые доступны в Украине. Вам необходимо лишь обратиться к своему врачу, с которым подписана декларация.

Внимание Нужна ли будет украинцам третья доза вакцины: ответ Минздрава

Затем врач должен распечатать бланк международного свидетельства на обычной белой бумаге формата А4. Оно не должно быть напечатано на специальной желтой бумаге.

Свидетельство надо заполнить на английском и украинском языках, в печатном формате или вручную.

Внимание! Бланк можно скачать по этой ссылке.

Получив свидетельство, убедитесь, что на нем стоит официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.

Также, в Минздраве отметили – не забудьте взять с собой загранпаспорт, так как в свидетельство будут вносить номер именно этого документа, а ваше имя латиницей должно быть записано так же, как в паспорте.

Процедура на самом деле простая. Данные о прививках семейный врач возьмет из электронной системы здравоохранения (ЭСЗ), заполнит свидетельство и распечатает его. Или впишет в бумажный документ поля с ЕСЗ,

– объяснил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Апострофу".



Международный сертификат о вакцинации / Фото из фейсбука Натальи Тимко

COVID-сертификат

Теперь что касается цифрового ковидного сертификата. Этот документ будет соответствовать требованиям EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии. Его цель – свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса как внутри страны, так и во время международных путешествий.

"МИД Украины в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Минцифрой проводят кропотливую работу с каждой страной по взаимному признанию международных документов об иммунизации от COVID-19", – подчеркнул Кузин.

Каждая страна сама устанавливает условия пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства. Вся актуальная информация для путешествий граждан Украины за границу – условия въезда и транзита, контакты посольств и консульств Украины за рубежом – доступна на онлайн карте МИД Украины.

Чем отличается COVID-сертификат и международное свидетельство о вакцинации – читайте в нашем материале.