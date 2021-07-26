Процедура простая, – в Минздраве рассказали, как получить международный сертификат вакцинации

Сейчас полностью вакцинированные украинцы могут получить бумажный международный сертификат вакцинации. Оформить его можно очень легко через своего семейного врача.

Как получить международный сертификат

Документ могут получить все привитые двумя дозами антиковидных вакцин, которые доступны в Украине. Вам необходимо лишь обратиться к своему врачу, с которым подписана декларация.

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Затем врач должен распечатать бланк международного свидетельства на обычной белой бумаге формата А4. Оно не должно быть напечатано на специальной желтой бумаге.

Свидетельство надо заполнить на английском и украинском языках, в печатном формате или вручную.

Получив свидетельство, убедитесь, что на нем стоит официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.

Также, в Минздраве отметили – не забудьте взять с собой загранпаспорт, так как в свидетельство будут вносить номер именно этого документа, а ваше имя латиницей должно быть записано так же, как в паспорте.

Процедура на самом деле простая. Данные о прививках семейный врач возьмет из электронной системы здравоохранения (ЭСЗ), заполнит свидетельство и распечатает его. Или впишет в бумажный документ поля с ЕСЗ,

– объяснил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Апострофу".



Международный сертификат о вакцинации / Фото из фейсбука Натальи Тимко

COVID-сертификат

Теперь что касается цифрового ковидного сертификата. Этот документ будет соответствовать требованиям EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии. Его цель – свободное и безопасное передвижение граждан во время пандемии коронавируса как внутри страны, так и во время международных путешествий.

"МИД Украины в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Минцифрой проводят кропотливую работу с каждой страной по взаимному признанию международных документов об иммунизации от COVID-19", – подчеркнул Кузин.

Каждая страна сама устанавливает условия пересечения границы иностранцами и лицами без гражданства. Вся актуальная информация для путешествий граждан Украины за границу – условия въезда и транзита, контакты посольств и консульств Украины за рубежом – доступна на онлайн карте МИД Украины.