В Министерстве здравоохранения Украины моделировали ситуацию так, чтобы текущий локдаун в Украине (8-24 января) остался единственным в течение зимы и осени 2020-2021. Но коронавирус – очень коварный, поэтому ведомство на 100% гарантии относительно карантина давать не может.

Дополнительные карантинные ограничения в Минздраве не планируют

Как отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко, если все будет происходить так, как прогнозировали в Минздраве, то ни продления карантина, ни дополнительных карантинных ограничений в течение осенне-зимнего периода не должно быть. Об этом Ляшко заявил в комментарии "Еспресо.TV".

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"У нас введены карантинные ограничения. Если их будут соблюдать, то мы должны иметь стабилизацию без роста или даже спад", – добавил он.

Кроме того, главный санитарный врач предположил, после того, как 25 числа снимут жесткие карантинные ограничения, может быть незначительный рост. Но он, по прогнозам Минздрава, не должен вызвать сверхусложнения для системы здравоохранения. То есть должно все быть без коллапса.

Но есть одно "но"

В этом Ляшко привел пример Великобритании. Там в декабре вводили очередной локдаун и ослабили его на период рождественско-новогодний праздников.

Но произошла мутация. Поэтому у них получилось так, что они открылись, неделю побыли без значительных эпидограничений и снова пришлось закрываться. Поэтому мы не можем давать 100% гарантию нашим прогнозам,

– отметил он.

Отметим, ранее глава Минздрава Максим Степанов подчеркивал, когда правительство вводило локдаун, то исходило из того, что он будет продолжаться в Украине только 16 дней. По его словам, это время необходимо, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19 и чтобы потом уже не вводить никаких локдаунов до весны.

Подробнее об ограничениях во время локдауна 8-24 января можете ознакомиться по этой ссылке, а о том, какие товары Кабмин разрешил покупать в магазинах, – здесь.