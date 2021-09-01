Авторы нового исследования сопоставили характеристики сна пожилых людей с показателями биомаркеров риска деменции и когнитивного здоровья.
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Новое исследование влияния сна
В исследовании ученые проанализировали данные полученные при обследовании 4417 человек в возрасте 65 – 85 лет. Все они прошли позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) для выявления отложений белка бета-амилоида в головном мозге. Этот белок сегодня считают маркером прогрессирования болезни Альцгеймера.
При ней этот белок начинает откладываться в тканях головного мозга в виде бляшек. Однако его можно обнаружить и у части здоровых пожилых людей. Ранее ученые выдвигали гипотезы, что сон может способствовать ограничению синтеза бета-амилоида, а также улучшению его выведения из мозга.
Сон снижает риск болезни Альцгеймера
У участников исследования, которые спали мало (по критериям исследования – менее 6 часов в сутки) или много (дольше 9 часов) ученые обнаружили больше признаков депрессии и когнитивных нарушений, чем у тех, кто спал рекомендованное количество времени (7 – 8 часов).
Режим сна был связан и с отложениями бета-амилоида в головном мозге: из-за недосыпания его было больше, чем при нормальном сне. Однако сон дольше 9 часов в сутки, не увеличивал его количество.
Что влияет на качество сна
Из факторов образа жизни на продолжительность сна влияло употребление алкоголя. Чем чаще пили участники, тем больше они спали. В то же время количество кофеина, полученное в течение дня, не связано с продолжительностью сна. Также ученые обнаружили, что дольше спали женщины и люди, которые учились большее количество лет.
Как улучшить сон
Источник: Family doctor
- Ложитесь спать в одно и то же время каждый день, включая выходные.
- Перерывы на дневной сон не должны быть длиннее 20 минут.
- Не читайте, не ешьте и не смотрите телевизор в постели.
- Избегайте кофеина в течение 8 часов перед сном.
- Не принимайте алкоголь и не курите по вечерам. Алкоголь может помочь заснуть, но он может вызвать пробуждение среди ночи.
- Если вы не можете заснуть в течение полчаса, не оставайтесь в постели. Встаньте, идите в другую комнату и попробуйте заняться чем-нибудь успокаивающим. Это может быть чтение или прослушивание музыки. После этого снова попробуйте уснуть.
- Старайтесь поддерживать активность каждый день. Упражнения помогут спать лучше.