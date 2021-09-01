Продолжительность сна влияет на риск деменции

Плохой сон – один из факторов риска деменции, нормализация же сна может предотвращать развитие слабоумия. По этой причине ученые уделяют пристальное внимание исследованиям влияния сна на здоровье мозга.

Авторы нового исследования сопоставили характеристики сна пожилых людей с показателями биомаркеров риска деменции и когнитивного здоровья.

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Новое исследование влияния сна

В исследовании ученые проанализировали данные полученные при обследовании 4417 человек в возрасте 65 – 85 лет. Все они прошли позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) для выявления отложений белка бета-амилоида в головном мозге. Этот белок сегодня считают маркером прогрессирования болезни Альцгеймера.

При ней этот белок начинает откладываться в тканях головного мозга в виде бляшек. Однако его можно обнаружить и у части здоровых пожилых людей. Ранее ученые выдвигали гипотезы, что сон может способствовать ограничению синтеза бета-амилоида, а также улучшению его выведения из мозга.

Сон снижает риск болезни Альцгеймера

У участников исследования, которые спали мало (по критериям исследования – менее 6 часов в сутки) или много (дольше 9 часов) ученые обнаружили больше признаков депрессии и когнитивных нарушений, чем у тех, кто спал рекомендованное количество времени (7 – 8 часов).

Режим сна был связан и с отложениями бета-амилоида в головном мозге: из-за недосыпания его было больше, чем при нормальном сне. Однако сон дольше 9 часов в сутки, не увеличивал его количество.

Что влияет на качество сна

Из факторов образа жизни на продолжительность сна влияло употребление алкоголя. Чем чаще пили участники, тем больше они спали. В то же время количество кофеина, полученное в течение дня, не связано с продолжительностью сна. Также ученые обнаружили, что дольше спали женщины и люди, которые учились большее количество лет.

Как улучшить сон

Источник: Family doctor