Данные большинства из 29 стран, охватывающих большую часть Европы, США и Чили, которые были проанализированы учеными, показывают наибольшее сокращение продолжительности жизни в прошлом 2020 году, в "масштабах, которые свели на нет годы прогресса".

Исследование представили ученые из Оксфордского Центра демографических наук.

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Внимание! В целом в 27 странах наблюдалось сокращение продолжительности жизни.

Доктор Хосе Мануэль Абурто, один из ведущих авторов исследования, сказал, что для западноевропейских стран, таких как Испания, Британия, Италия, Бельгия и т. д. В последний раз наблюдались такие значительные сокращения ожидаемой продолжительности жизни в один год во время Второй мировой войны.

Больше снизилась продолжительность жизни среди мужчин

Средняя продолжительность жизни мужчин сократилась в большей степени, чем женщин, в большинстве из 29 стран.

В частности, наибольшее снижение ожидаемой продолжительности жизни произошло среди мужчин в США – на 2,2 года по сравнению с уровнем 2019 года, далее – мужчины из Литвы (1 год и 7 месяцев).

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Источник: CNN

К слову, смертность в США в 2020 году была самой высокой, чем когда-либо в стране – превысив показатель во время пандемии испанского гриппа 1918 года.

К моменту появления вакцины от COVID-19 уже умерли более 298 тысяч американцев. По состоянию на 27 сентября жертвами коронавируса в США стали более 688 тысяч человек.