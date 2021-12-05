Они проанализировали доступные препараты и выяснили, что есть соединение, которое сокращает объем опухоли и увеличивает продолжительность жизни. Значительных результатов удалось добиться на доклинических моделях мышей.

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Препарат увеличил продолжительность жизни во время рака поджелудочной на 50%

Анализируя препараты, специалисты определили соединение ATI-450, которое усиливает чувствительность клеток рака к химиотерапевтическим препаратам и одновременно снижает побочные эффекты от лечения.

ATI-450 является противовоспалительным средством и сейчас тестируется в рамках клинических исследований против ревматоидного артрита.

Как работает препарат? В случае рака поджелудочной железы препарат эффективен благодаря ингибированию (замедлению) молекулы MK2. Обычно она сверхактивна и способствует адаптации и выживанию опухолевых клеток.

Ученые вводили ATI-450 в комбинации с химиотерапией. Это сократило объем опухолей у мышей примерно наполовину и увеличило продолжительность жизни на 50%. Этого эффекта достигли за счет повышения чувствительности клеток рака к химиотерапии и одновременного снижения рисков побочных эффектов.

Справка. Понижение побочных эффектов связано с противовоспалительными свойствами соединения, уточнили авторы.

Исследования на людях

Лекарство уже тестируют и проверяют, насколько оно безопасно для человека в пределах других клинических исследований. Поэтому ученые возлагают большие надежды на новый подход в лечении одного из наиболее смертельных типов онкологических заболеваний.

Почему рак поджелудочной железы так опасен

Смертность при опухоли поджелудочной железы очень высока по двум причинам:

ее сложно обнаружить на ранних стадиях.

только каждый третий пациент реагирует на химиотерапию и показывает клинические улучшения.

Между тем, даже хорошая реакция на лечение не избавляет от побочных эффектов (нередко это причина прекращения терапии), поэтому ученые из Вашингтонского университета и стали искать варианты для решения этих проблем.

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Ранее другая группа ученых показала, что доступный антидепрессант подавляет рост опухоли в поджелудочной мышей, а некоторых особей полностью излечивает от рака.

Справка. Препарат ATI-450, использованный в этих исследованиях, предоставила Aclaris Therapeutics – биофармацевтическая компания, разрабатывающая ряд новых лекарств для удовлетворения потребностей пациентов с иммуноспалительными заболеваниями. Исследование было поддержано в Национальном институте здоровья (NIH).