Виктор Ляшко отметил, что ГП "Медицинские закупки" МОЗ Украины должно стать центральной закупочной организацией.

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Я буду делать все возможное, чтобы улучшить закупочную способность этой институции (ГП "Медзакупки") и ее команды,

– заметил Виктор Ляшко.

Кроме того, министр рассказал, что уже состоялась встреча с руководителем ГП "Медзакупки" Арсеном Жумадиловым и они якобы обсудили все аспекты сотрудничества.

На этом этапе начинаем работать. Каждый действиями и результатами должен доказывать, что он соответствует своей должности. Никакие дружеские отношения или что-то другое не будет стоять на преграде принятию решений, если человек не справляется со своими должностными обязанностями,

– подчеркнул Виктор Ляшко.

Но уточнил, что дружеские отношения у него со всеми.

Что известно о конфликте МОЗ и ГП "Медзакупки"