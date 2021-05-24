Виктор Ляшко отметил, что ГП "Медицинские закупки" МОЗ Украины должно стать центральной закупочной организацией.
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Я буду делать все возможное, чтобы улучшить закупочную способность этой институции (ГП "Медзакупки") и ее команды,
– заметил Виктор Ляшко.
Кроме того, министр рассказал, что уже состоялась встреча с руководителем ГП "Медзакупки" Арсеном Жумадиловым и они якобы обсудили все аспекты сотрудничества.
На этом этапе начинаем работать. Каждый действиями и результатами должен доказывать, что он соответствует своей должности. Никакие дружеские отношения или что-то другое не будет стоять на преграде принятию решений, если человек не справляется со своими должностными обязанностями,
– подчеркнул Виктор Ляшко.
Но уточнил, что дружеские отношения у него со всеми.
Что известно о конфликте МОЗ и ГП "Медзакупки"
- Конфликт начался еще при назначении Ильи Емца, он пытался "продвинуть" своего человека в ведомство путем блокирования медицинских закупок.
- Далее, давить на ГП Медзакупки и в частности, его руководителя – Арсена Жумадилова продолжил его преемник Максим Степанов.
- Из-за споров, давления и блокировки провести медицинские закупки таки не удалось. Вследствие этого, Украина не успела закупить лекарства на почти миллиард гривен. Не были вовремя заключены контракты по 108 позициям из 483 – МОЗ не приобрели достаточное количество медпрепаратов для онкобольных, ВИЧ-положительных, для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Кроме того, Минздрав отстранил ГП "Медицинские закупки" от приобретения средств индивидуальной защиты, медицинское оборудование и скорых.
- Следовательно, было несколько громких скандалов, например, в Минздраве закупили средства защиты для медиков за средства кузнечного фонда дороже, а ГП "Медзакупки" предлагало более низкие цены на более 70%.
- Также Минздрав не допустил институцию к закупке вакцины против COVID-19, а выбрал международную организацию Crown Agents.