Віктор Ляшко зазначив, що ДП "Медичні закупівлі" МОЗ України повинно стати центральною закупівельною організацією.
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Я буду робити все можливе, щоб покращити закупівельну спроможність цієї інституції (ДП "Медзакупівлі") і її команди,
– зауважив Віктор Ляшко.
Крім того, міністр розповів, що уже мав зустріч з керівником ДП "Медзакупівлі" Арсеном Жумаділовим і вони начебто обговорили всі аспекти співпраці.
На цьому етапі починаємо працювати. Кожен діями і результатами повинен доводити, що він відповідає своїй посаді. Жодні дружні відносини або щось інше не стоятиме на перепоні прийняттю рішень, якщо людина не справляється зі своїми посадовими обов'язками,
– наголосив Віктор Ляшко.
Але уточнив, що дружні відносини у нього з усіма.
Що відомо про конфлікт МОЗ та ДП "Медзакупівлі"
- Конфлікт розпочався ще за призначення Іллі Ємця, він намагався "просунути" свою людину у відомство шляхом блокування медичних закупівель.
- Далі тиснути на ДП Медзакупівлі і зокрема, його керівника – Арсена Жумаділова продовжив його наступник Максим Степанов.
- Через суперечки, тиск і блокування провести медичні закупівлі таки не вдалось. Внаслідок цього Україна не встигла закупити ліки на майже мільярд гривень. Не були вчасно укладені контракти за 108 позиціями з 483 – МОЗ не придбали достатню кількість медпрепаратів для онкохворих, ВІЛ-позитивних, для людей з серцево-судинними захворюваннями.
- Крім того, МОЗ відсторонив ДП "Медичні закупівлі" від придбання засобів індивідуального захисту, медичне обладнання та швидких.
- Відтак, було кілька гучних скандалів, наприклад, у МОЗ закупили засоби захисту для медиків за кошти ковідного фонду дорожче, а ДП "Медзакупівлі" пропонувало нижчі ціни на понад 70%.
- Також МОЗ не допустило інституцію до закупівлі вакцини проти COVID-19, а обрала міжнародну організацію Crown Agents.