Віктор Ляшко зазначив, що ДП "Медичні закупівлі" МОЗ України повинно стати центральною закупівельною організацією.

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Я буду робити все можливе, щоб покращити закупівельну спроможність цієї інституції (ДП "Медзакупівлі") і її команди,

– зауважив Віктор Ляшко.

Крім того, міністр розповів, що уже мав зустріч з керівником ДП "Медзакупівлі" Арсеном Жумаділовим і вони начебто обговорили всі аспекти співпраці.

На цьому етапі починаємо працювати. Кожен діями і результатами повинен доводити, що він відповідає своїй посаді. Жодні дружні відносини або щось інше не стоятиме на перепоні прийняттю рішень, якщо людина не справляється зі своїми посадовими обов'язками,

– наголосив Віктор Ляшко.

Але уточнив, що дружні відносини у нього з усіма.

Що відомо про конфлікт МОЗ та ДП "Медзакупівлі"