Несмотря на то, что абсолютно все продукты дают энергию, некоторые из них содержат больше питательных веществ. Это поможет повысить уровень энергии и поддерживать бдительность и концентрацию в течение дня.

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Бананы – одни из лучших источников энергии. Они содержат много сложных углеводов, калия и витамина B6, которые могут помочь повысить ваш уровень энергии.

Жирная рыба, такая как лосось и тунец, – хорошие источники белка, жирных кислот и витаминов группы B. Порция лосося или тунца обеспечивает рекомендуемое дневное количество жирных кислот омега-3 и витамина B12. Оптимальный уровень эритроцитов и железа может снизить усталость и повысить уровень энергии.

Коричневый рис – по сравнению с белым рисом он менее обработан и более питателен, ведь имеет больше клетчатки, витаминов и минералов. Полстакана (50 грамм) коричневого риса содержит 2 грамма клетчатки и обеспечивает большую часть рекомендованной суточной нормы марганца – минерала, который помогает ферментам расщеплять углеводы и белки для выработки энергии. Кроме того, благодаря содержанию клетчатки коричневый рис имеет низкий гликемический индекс. Следовательно, он может помочь регулировать уровень сахара в крови и поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня.

Сладкий картофель – не только вкусный, но и эффективный источник энергии для тех, кто хочет получить дополнительный заряд энергии. 100 грамм может содержать до 25 граммов сложных углеводов, 3,1 г клетчатки, 25% марганца и колоссальные 564% витамина А. Благодаря клетчатке сладкого картофеля и сложного содержания углеводов организм медленно их переваривает, что обеспечивает стабильный запас энергии.

Яйца богаты белком, который является постоянным источником энергии. Кроме того, лейцин – наиболее распространенная аминокислота в яйцах и, как известно, он стимулирует выработку энергии несколькими способами. Он может помочь клеткам усвоить больше сахара, стимулировать выработку энергии в клетках и увеличить расщепление жира для производства энергии. Кроме того, яйца богаты витамином В. Эти витамины помогают ферментам выполнять свою роль в процессе расщепления пищи в энергию.

Яблоки – одни из самых популярных фруктов в мире, они являются хорошим источником углеводов и клетчатки. Яблоко среднего размера 100 граммов содержит около 14 граммов углеводов, 10 граммов сахара и до 2,1 граммов клетчатки. Благодаря высокому содержанию натуральных сахаров и клетчатки яблоки могут обеспечить медленную и длительную выработку энергии. Кроме того, в этих фруктах много антиоксидантов. Исследования показали, что антиоксиданты могут замедлять обработку углеводов организмом, что позволяет производить энергию более длительный срок. Яблоки рекомендуют есть с кожурой, чтобы получить больше клетчатки.

Вода необходима для жизни. Она участвует во многих клеточных функциях, в том числе и в выработке энергии. Недостаточное количество воды может привести к обезвоживанию, которое может замедлить функции организма. В результате этого человек чувствует вялость и усталость.

Йогурт – углеводы в йогурте обычно представлены в виде простых сахаров, таких как лактоза и галактоза. При расщеплении эти сахары могут дать энергию. Кроме того, йогурт богат белком, который помогает замедлить переваривание углеводов, тем самым замедляя выброс сахаров в кровь.

Клубника – еще один полезный фрукт, который повышает уровень энергии, ведь содержит углеводы, клетчатку и сахар. Один стакан клубники обеспечивает 13 граммов углеводов, 3 грамма клетчатки и 100% витамина C. Антиоксиданты, которые содержатся в клубнике, не только борются с воспалением, но и придают энергию. Кроме того, это очень вкусно.

Фасоль богата питательными веществами и является отличным источником естественной энергии, ведь содержит много углеводов, клетчатку и белок. Несмотря на то, что видов бобов существуют сотни, их питательный состав очень похож. Бобы перевариваются медленно, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови и дает вам стабильную энергию. Кроме того, бобы содержат антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалением.

Зеленый чай известен своим длинным списком преимуществ для здоровья. Он имеет высокую концентрацию мощных антиоксидантов, которые могут помочь предотвратить окисляемый стресс и воспаление. Как и кофе, зеленый чай содержит кофеин. Но, кроме того, он содержит соединение под названием L-теанин. L-теанин может смягчать эффекты кофеина, такие как беспокойство и дрожь, давая более плавный приток энергии. Зеленый чай снижает утомляемость путем увеличения расщепления жира и высвобождения гормона норадреналина.

Свекла! Исследования показали, что она улучшает кровообращение из-за содержания антиоксидантов. Нитраты, которые содержатся в свекле в большом количестве, помогают увеличить выработку оксида азота. Поступление кислорода в кровь может повысить уровень энергии, особенно во время занятий спортом. Кроме того, свекла богата углеводами, клетчаткой и сахаром.

Орехи – отличная закуска. Они известны высокой калорийностью, а также высоким содержанием белков, углеводов и полезных жиров.