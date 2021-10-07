Его дефицит приводит к витаминодефицитной анемии, а избыток – к тошноте и головной боли. В растительных продуктах витамина B12 почти нет – только в водорослях нори.
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В каких продуктах больше всего витамина B12
мясо;
рыба;
молоко;
сыр;
яйца.
Сколько нужно потреблять витамина B12
Людям старше 14 лет рекомендуют 2,4 микрограмма витамина в день. Это примерно два стакана молока. Беременным женщинам рекомендуют 2,6 микрограмма в день.
У детей потребность зависит от возраста:
- от 1 до 3 лет 0,9 мкг/день;
- от 4 до 8 лет: 1,2 мкг/день;
- от 9 до 13 лет: 1,8 мкг/день.
Последствия дефицита витамина B12
Дефицит витамина бывает при плохом питании, витаминодефицитных анемиях, операции на желудочно-кишечном тракте и длительном приеме некоторых лекарств. Дефицит приводит:
- к сильной утомляемости;
- вялости;
- одышке;
- чувству слабости;
- головной боли
- бледной коже;
- сильному сердцебиению;
- потере аппетита.
Кому нужны добавки с витамином B12
Большинство людей получают достаточно витамина из пищи. Добавка может понадобиться веганам и вегетарианцам, поскольку в растительной пище витамина B12 почти нет – он поступает из мясных и молочных продуктов. Еще добавку рекомендуют пожилым людям – примерно 2,4 микрограмма в день.