В каких продуктах больше всего витамина B12: перечень

Витамин B12 участвует в производстве эритроцитов, поддерживает работу нервной системы и преобразования глюкозы, которую человек получает из пищи, в энергию и помогает использовать фолиевую кислоту.

Его дефицит приводит к витаминодефицитной анемии, а избыток – к тошноте и головной боли. В растительных продуктах витамина B12 почти нет – только в водорослях нори.

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В каких продуктах больше всего витамина B12

мясо;

рыба;

молоко;

сыр;

яйца.

Сколько нужно потреблять витамина B12

Людям старше 14 лет рекомендуют 2,4 микрограмма витамина в день. Это примерно два стакана молока. Беременным женщинам рекомендуют 2,6 микрограмма в день.

У детей потребность зависит от возраста:

от 1 до 3 лет 0,9 мкг/день;

от 4 до 8 лет: 1,2 мкг/день;

от 9 до 13 лет: 1,8 мкг/день.

Последствия дефицита витамина B12

Дефицит витамина бывает при плохом питании, витаминодефицитных анемиях, операции на желудочно-кишечном тракте и длительном приеме некоторых лекарств. Дефицит приводит:

к сильной утомляемости;

вялости;

одышке;

чувству слабости;

головной боли

бледной коже;

сильному сердцебиению;

потере аппетита.

Кому нужны добавки с витамином B12

Большинство людей получают достаточно витамина из пищи. Добавка может понадобиться веганам и вегетарианцам, поскольку в растительной пище витамина B12 почти нет – он поступает из мясных и молочных продуктов. Еще добавку рекомендуют пожилым людям – примерно 2,4 микрограмма в день.