Профессиональные занятия спортом значительно повышает риск тяжелой болезни сердца

Ученые оценили вероятность развития мерцательной аритмии при интенсивных занятиях различными видами спорта. Мерцательная аритмия – самое распространенное нарушение сердечного ритма. При ней сердце бьется неритмично, предсердия сокращаются быстро.

Польза физических нагрузок

Физическая активность имеет широкий спектр полезных эффектов. Она способствует снижению риска развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает состояние психики, связанная со здоровым старением. У физически активных людей реже, чем у пассивных, развиваются нарушения сердечного ритма, например, фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия).

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Несмотря на всю пользу физической активности, она не защищает спортсменов от аритмии. Среди них мерцательная аритмия также наиболее распространенная. Причины этого феномена ученые знают не полностью.

Они связывают риск аритмии с последствиями тяжелых тренировок: расширением предсердий, гормональным воздействием, хроническим воспалением и некоторыми другими факторами. Аритмия связана с увеличением риска смерти в 1,5 раза, в первую очередь, смерти от инсульта.

Новое исследование

В новом метаанализе британские ученые уточнили риск мерцательной аритмии у спортсменов, включая вероятность ее появления при занятиях различными видами спорта. Они проанализировали 13 исследований, опубликованных в период с 1990 по 2020 год. Их участниками были 6816 спортсменов – бегуны, пловцы, лыжники, футболисты, регбисты, гребцы и люди, которые занимаются спортивным ориентированием. Их показатели сравнили с данными 63 662 участников из контрольной группы, которые не были спортсменами.

Как профессиональный спорт влияет на здоровье сердца