Нашли пищевую добавку, которая уменьшает риск рака

Ученые выяснили, что пищевые добавки со стойким крахмалом уменьшают риск рака у людей с высоким риском этого заболевания.

Устойчивый крахмал снижает риск рака

В международном исследовании приняли участие около 1000 пациентов с синдромом Линча (обусловливает генетическую предрасположенность к развитию рака) со всего мира. Ученые обнаружили, что регулярная доза стойкого крахмала, также известного как ферментированная клетчатка, принимаемая в среднем в течение двух лет уменьшила количество онкологических заболеваний.

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Этот эффект был особенно выражен при раке верхних отделов желудочно-кишечного тракта, включая рак пищевода, желудка, желчных путей, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки. Он продолжался в течение 10 лет после прекращения приема добавки.

В каких продуктах содержится стойкий крахмал.

Устойчивый крахмал – это тип углеводов, который не переваривается в тонкой кишке, а ферментирует в толстом кишечнике, питая полезные кишечные бактерии и действует как пищевые волокна в пищеварительной системе. Этот тип крахмала имеет несколько преимуществ для здоровья и менее калорийный, чем обычный крахмал.

Устойчивый крахмал содержится в овсе, сухих завтраках, твердых сортах макаронных изделий, рисе, горохе, фасоли, а также в незрелых бананах.

Почему добавка имеет такой эффект

Мы обнаружили, что стойкий крахмал снижает количество раковых заболеваний более чем на 60%. Эффект был наиболее очевидным в верхней части кишечника. Это важно, поскольку рак верхних отделов желудочно-кишечного тракта трудно диагностировать, и его часто не обнаруживают на ранней стадии,

– объяснил профессор Джон Мазерс , профессор кафедры питания человека в Университете Ньюкасла.

По словам ученых, стойкий крахмал может уменьшить риск развития рака путем изменения бактериального метаболизма желчных кислот и уменьшения их количества, которые могут повредить нашу ДНК и вызвать рак.