Каким будет следующий эпидемический сезон: прогнозы ученых

Северному полушарию повезло чуть больше, чем южному – у них раньше начинается сезон гриппа, а мы наблюдаем и делаем выводы. То, что сейчас происходит в Австралии, вызывает серьезную обеспокоенность.

В Австралии еженедельные лабораторно подтвержденные случаи гриппоподобных заболеваний превысили средний показатель за 5 лет. К тому же снова происходит рост количества больных COVID-19.

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Почему ухудшится ситуация с гриппом

Жесткие карантинные ограничения привели к тому, что заболеваемость ОРВИ почти исчезла. Но когда ограничения начали ослаблять, народ, окончательно потерявший вакцинный иммунитет против гриппа, стал более уязвим к этим вирусам. При этом растет тяжесть течения.

Кто больше всего болеет

В структуре госпитализаций преобладают дети до 16 лет, их уже 58%. По заболеваемости лидируют 5 – 9-летние (1847 случаев на 100 тысяч населения), за ними – дети до 5 лет (1532,7 на 100 тысяч) и 10 – 19-летние (1272,2 на 100 тысяч).

Больше всего вызывает беспокойство тенденция к двойному удару – COVID-19 плюс грипп в группах риска (дети, пожилые люди, люди с ослабленным иммунитетом).

Какие штаммы циркулируют

82,8% заболеваний гриппом типа А, причем 94,6% – без субтипа, остальное – H1N1 (0.8%) и H3N2 (4,6%). Оценить соответствие состава вакцин, рекомендованного ВОЗ, а также их эффективность австралийцы пока не могут.

Вакцина от гриппа нужна всем

Но эксперты отмечают, что вакцинация против гриппа в любом случае лишней не будет, накопилась масса данных о ее влиянии не только собственно на грипп, но и на его осложнения и другие сопутствующие убытки. Прививаться нужно перед началом эпидемического сезона. И как можно больше людей, а не только группам риска, как это было раньше.