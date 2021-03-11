Третья, весенняя волна COVID-19 в Украине может быть опаснее осенней. Ученые НАН считают, что она может стать национальной катастрофой.

Третья волна коронавируса отличается от предыдущих

Ученый Института биохимии им. Палладина Национальной академии наук Украины Владимир Галицкий пояснил, что весенняя волна коронавируса характеризуется значительно более быстрым распространением, а также увеличением количества тяжелых и летальных случаев.

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Весенняя волна Covid-19 будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой,

– считают ученые.

Выводы базируются на данных изучения развития эпидемии в течение весны-лета прошлого года в странах Северного полушария и в течение лета-осени прошлого года в странах Южного полушария.

Важно! Распространение коронавируса уменьшают карантинные меры, но решающую роль может сыграть вакцинация.

Понятное дело, ограничительные противоэпидемические меры уменьшают распространение инфекции и способствуют более быстрому угасанию эпидемической волны. Кроме того, в Израиле в сдерживании нынешней волны решающую роль сыграла массовая и четко проведенная вакцинация,

– отметил ученый.

Когда закончится третья волна: прогноз ученых

Весенняя волна эпидемии продлится до середины мая , а ее пик придется на начало апреля.

, а ее пик придется на начало апреля. На пике ежедневное количество новых случаев может достичь 40 тысяч (вероятно, не подтверждено лабораторно).

Ежедневное количество смертей будет достигать тысячи, особенно если возможности системы здравоохранения будут исчерпаны.

Почему сейчас заболевание серьезнее

Когда коронавирус реплицируется в зараженных клетках, он инфицирует значительную площадь тканей пока иммунная система готовит ответ.

Что очень важно, становится возможным так называемое явление "супер-распространения" – с большой площади восприимчивого и зараженного эпителия легких выделяется огромное количество новых вирусных частиц, причем в виде аэрозоля.

Контакт с "супер-распространителем" неизбежно гарантирует инфицирование.

Таким образом, во время весенней волны легочная ткань становится первичным и основным объектом поражения в организме. Соответственно, для весенней волны будет характерно значительное количество тяжелых и летальных исходов.

Что можно сделать, чтобы уменьшить последствия эпидемии

Ученые убеждают – чтобы предотвратить худший сценарий, следует немедленно ввести на всей территории Украины полномасштабные противоэпидемические меры, разворачивать временные госпитали и максимально ускорить вакцинацию.

Люди должны по возможности избегать поездок в общественном транспорте, воздержаться от посещения массовых мероприятий, спортзалов, развлекательных заведений, заведений питания, вообще избегать всех контактов, без которых можно обойтись и, по возможности вакцинироваться.