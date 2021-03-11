Прогноз продолжительности и мощности весенней волны коронавируса в Украине
Третья, весенняя волна COVID-19 в Украине может быть опаснее осенней. Ученые НАН считают, что она может стать национальной катастрофой.
Источник:НАН Украины
Третья волна коронавируса отличается от предыдущих
Ученый Института биохимии им. Палладина Национальной академии наук Украины Владимир Галицкий пояснил, что весенняя волна коронавируса характеризуется значительно более быстрым распространением, а также увеличением количества тяжелых и летальных случаев.
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Весенняя волна Covid-19 будет значительно выше и стремительнее, чем осенняя, и может стать национальной катастрофой,
– считают ученые.
Выводы базируются на данных изучения развития эпидемии в течение весны-лета прошлого года в странах Северного полушария и в течение лета-осени прошлого года в странах Южного полушария.
Понятное дело, ограничительные противоэпидемические меры уменьшают распространение инфекции и способствуют более быстрому угасанию эпидемической волны. Кроме того, в Израиле в сдерживании нынешней волны решающую роль сыграла массовая и четко проведенная вакцинация,
– отметил ученый.
Когда закончится третья волна: прогноз ученых
- Весенняя волна эпидемии продлится до середины мая, а ее пик придется на начало апреля.
- На пике ежедневное количество новых случаев может достичь 40 тысяч (вероятно, не подтверждено лабораторно).
- Ежедневное количество смертей будет достигать тысячи, особенно если возможности системы здравоохранения будут исчерпаны.
Почему сейчас заболевание серьезнее
Когда коронавирус реплицируется в зараженных клетках, он инфицирует значительную площадь тканей пока иммунная система готовит ответ.
Что очень важно, становится возможным так называемое явление "супер-распространения" – с большой площади восприимчивого и зараженного эпителия легких выделяется огромное количество новых вирусных частиц, причем в виде аэрозоля.
Таким образом, во время весенней волны легочная ткань становится первичным и основным объектом поражения в организме. Соответственно, для весенней волны будет характерно значительное количество тяжелых и летальных исходов.
Что можно сделать, чтобы уменьшить последствия эпидемии
Ученые убеждают – чтобы предотвратить худший сценарий, следует немедленно ввести на всей территории Украины полномасштабные противоэпидемические меры, разворачивать временные госпитали и максимально ускорить вакцинацию.
Люди должны по возможности избегать поездок в общественном транспорте, воздержаться от посещения массовых мероприятий, спортзалов, развлекательных заведений, заведений питания, вообще избегать всех контактов, без которых можно обойтись и, по возможности вакцинироваться.
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