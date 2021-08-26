Прогноз вспышки коронавируса на осень: что говорят эксперты и Минздрав

В Украинском центре здравоохранения (UHC) предполагают, что новый всплеск пандемии в стране возможен либо уже в сентябре, или чуть позже – в октябре – ноябре. Это допустил соучредитель центра Павел Ковтонюк.

Позиция Минздрава

В Минздраве оперируют похожими прогнозами. Хотя глава Минздрава Виктор Ляшко ранее уже прогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19. Он может случиться зимой 2021 года.

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А вторая волна, по мнению главы Минздрава, случится в феврале – марте 2022 года. Ляшко отметил, что систему здравоохранения готовят к тому, чтобы она смогла быстро реагировать на возможный всплеск заболевания коронавирусной инфекцией.

Зато главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что эпидемия в стране развивается по сценарию 2020 года. По его оценке, всплеск заражений возможен примерно в октябре – ноябре.

Тогда же Минздрав ожидает пиковые нагрузки на больницы. Несмотря на это, страна все еще остается в зеленой зоне карантине. Впрочем, уровень заболеваемости превышен в некоторых областях.

Что говорят специалисты

Михаил Радуцкий – глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации "Некоторые ученые также прогнозируют вспышку болезни на сентябрь – октябрь. Данные ЕС и ВОЗ совпадают с данными терминами".

По его словам, в целом и власть, и Минздрав в частности готовятся к тому, что стоит ожидать значительного ухудшения ситуации. Эксперты связывают это с распространением опасного штамма Дельта. Он в 3 – 4 раза больше контагиозный чем Альфа-штамм, напомнил президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров.

"Постепенный рост случаев, сейчас в условиях игнорирования вакцинации и противоэпидемических норм приведет к тому, что дальнейший прирост будет гораздо более интенсивный. Это будут уже не сотни случаев в сутки, а тысячи. Вероятно, что в сентябре – октябре мы будем на пике", – подчеркнул Дубров.

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Источник: Минздрав