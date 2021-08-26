Прогноз вспышки коронавируса на осень: что говорят эксперты и Минздрав
Источник:"РБК-Украина"
В Украинском центре здравоохранения (UHC) предполагают, что новый всплеск пандемии в стране возможен либо уже в сентябре, или чуть позже – в октябре – ноябре. Это допустил соучредитель центра Павел Ковтонюк.
Позиция Минздрава
В Минздраве оперируют похожими прогнозами. Хотя глава Минздрава Виктор Ляшко ранее уже прогнозировал всплеск заболеваемости COVID-19. Он может случиться зимой 2021 года.
Больше здесь Украина вскоре получит 6,5 миллионов доз вакцины от коронавируса, – Ляшко
А вторая волна, по мнению главы Минздрава, случится в феврале – марте 2022 года. Ляшко отметил, что систему здравоохранения готовят к тому, чтобы она смогла быстро реагировать на возможный всплеск заболевания коронавирусной инфекцией.
Зато главный санитарный врач Игорь Кузин считает, что эпидемия в стране развивается по сценарию 2020 года. По его оценке, всплеск заражений возможен примерно в октябре – ноябре.
Тогда же Минздрав ожидает пиковые нагрузки на больницы. Несмотря на это, страна все еще остается в зеленой зоне карантине. Впрочем, уровень заболеваемости превышен в некоторых областях.
Что говорят специалисты
Михаил Радуцкий – глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации
"Некоторые ученые также прогнозируют вспышку болезни на сентябрь – октябрь. Данные ЕС и ВОЗ совпадают с данными терминами".
По его словам, в целом и власть, и Минздрав в частности готовятся к тому, что стоит ожидать значительного ухудшения ситуации. Эксперты связывают это с распространением опасного штамма Дельта. Он в 3 – 4 раза больше контагиозный чем Альфа-штамм, напомнил президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров.
"Постепенный рост случаев, сейчас в условиях игнорирования вакцинации и противоэпидемических норм приведет к тому, что дальнейший прирост будет гораздо более интенсивный. Это будут уже не сотни случаев в сутки, а тысячи. Вероятно, что в сентябре – октябре мы будем на пике", – подчеркнул Дубров.
Коронавирус в Украине: свежие данные
Источник: Минздрав
- За прошедшие сутки, 25 августа, в Украине обнаружили 1 581 новый случай заболевания коронавирусом SARSr-CoV-2. Среди них 104 ребенка и 38 медработников. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 45 пациентов. В то же время выздоровели минимум 1 269 пациентов.
- За все время пандемии в Украине заболело – 2 278 171 человек. На сегодня победили недуг – 2 203 429 человек. К сожалению, умерли – 53 566 украинцев.