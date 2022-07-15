Новые возможности для украинской медицины: во Львове подписали историческое соглашение

Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал международное соглашение EU4 Health с еврокомиссаром по вопросам здравоохранения Стеллой Кириакидес. Это даст украинской медицине дополнительное финансирование.

Мэр Львова отметил, что подписание состоялось в одной из больниц Первого медицинского объединения. Он подчеркнул, что этот меморандум будет способствовать строительству и развитию Национального реабилитационного центра "Несокрушимые", который будет построен во Львове.

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Андрей Садовый “Это существенный шаг к осуществлению нашей цели – строительству Национального реабилитационного центра “Несокрушимые” во Львове. Рад, что Львов стал городом, с которого начинается новая медицинская история европейской Украины”.

Что даст Украине подписание соглашения

По словам еврокомиссари по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидеса, соглашение EU4 Health позволит Украине получать дополнительное медицинское финансирование. Также это улучшит связь украинского Минздрава с министрами стран Европейского Союза – украинский глава министерства здравоохранения сможет обращаться к ним напрямую.

"Сегодня имеем историческое событие. Это соглашение позволяет системе здравоохранения интегрироваться в европейское пространство. Мы своим трудом, своей преданностью показали, что мы являемся европейцами, что у нас ценности европейские. Сегодня Европа показала, что считает нас своей семьей", – сказал Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Что известно о Национальном реабилитационном центре "Несокрушимые"

Во Львове будет построен Национальный реабилитационный центр "Несокрушимые" (UNBROKEN), там смогут получать физическую, психологическую и социальную реабилитацию более 50 тысяч украинцев в год. Важным направлением будет хирургия, в частности, реконструктивная, а также ортопедия и роботическое протезирование.

Во время презентации проекта меценаты пожертвовали более 2 миллионов евро, а город Фрайбург выделит миллион евро на строительство общежития. А Львовский ИТ Кластер выделит средства на создание Центра ментального здоровья во Львове, который будет действовать в рамках центра "Несокрушимые".