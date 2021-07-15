Программа медицинских гарантий где-то дает сбой, – Ляшко о медстраховании
Источник:"РБК-Украина"
Сейчас в Украине есть государственное солидарное медицинское страхование и добровольное. Однако государственная Программа медицинских гарантий работает не так, как планировалось.
Такое мнение высказал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, что когда мы платим налоги – из них формируется фонд. Это и есть Программа медицинских гарантий.
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О программе медицинских гарантий
Она передается Национальной службе здоровья Украины. Та, взамен, оплачивает больницы в случае, если мы обратимся за медицинской помощью.Справка. Программа медицинских гарантий должна обеспечивать оплату большинства лечения и диагностики украинцев из госбюджета. Однако часто пациенты жалуются, что в реальности она не работает и с них все равно требуют деньги за проведение операций или обследования.
Кроме этого, как отметил глава Минздрава, есть медицинское страхование, когда люди сами обращаются за помощью и покупают страховку. Тогда в определенных учреждениях уже страховая компания, а не государство оплачивает им медицинские услуги.
Понимаем, что наша Программа медицинских гарантий где-то дает сбой и нужно что-то делать: либо сузить пакет, либо расширить бюджетное финансирование, либо обработать другие механизмы,
– отметил Ляшко.
Он добавил, что об этих проблемах известно. Более того, уже знают пути их решения.
Что предусматривает медицинское страхование
- Медицинское страхование гарантирует компенсацию расходов на лекарства и оказание медицинской помощи в случае проблем со здоровьем, которые соответствуют страховому случаю.
- Это делается за счет страховых резервов и, как правило, при наличии договора со страховой медицинской организацией.
- В то же время человек должен платить взносы в соответствующие фонды.