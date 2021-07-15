Программа медицинских гарантий где-то дает сбой, – Ляшко о медстраховании

Сейчас в Украине есть государственное солидарное медицинское страхование и добровольное. Однако государственная Программа медицинских гарантий работает не так, как планировалось.

Такое мнение высказал глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, что когда мы платим налоги – из них формируется фонд. Это и есть Программа медицинских гарантий.

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О программе медицинских гарантий

Она передается Национальной службе здоровья Украины. Та, взамен, оплачивает больницы в случае, если мы обратимся за медицинской помощью.

Программа медицинских гарантий должна обеспечивать оплату большинства лечения и диагностики украинцев из госбюджета. Однако часто пациенты жалуются, что в реальности она не работает и с них все равно требуют деньги за проведение операций или обследования.

Кроме этого, как отметил глава Минздрава, есть медицинское страхование, когда люди сами обращаются за помощью и покупают страховку. Тогда в определенных учреждениях уже страховая компания, а не государство оплачивает им медицинские услуги.

Понимаем, что наша Программа медицинских гарантий где-то дает сбой и нужно что-то делать: либо сузить пакет, либо расширить бюджетное финансирование, либо обработать другие механизмы,

– отметил Ляшко.

Он добавил, что об этих проблемах известно. Более того, уже знают пути их решения.

Что предусматривает медицинское страхование