Численность Украины уменьшается с каждым годом. Во время всеукраинского форума "Украина 30" Владимир Зеленский презентовал программу "Здоровая Украина", которая нацелена на изменение образа жизни каждого украинца.

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Владимир Зеленский “Здоровый и активный образ жизни должны быть популярными, должны быть в тренде. Должны стать если не национальной идеей, то по крайней мере неотъемлемой частью нашей ментальности и стилем жизни всего нашего украинского общества".

Из чего будет состоять программа " Здоровая Украина"

Здоровые привычки начинаются с детства

Первая составляющая программы – модель здоровой школы. Это 8 компонентов для укрепления здоровья учащихся по всем школам Украины. Среди них: смена концепции уроков физкультуры, реформа школьного питания, которую сейчас внедряет Елена Зеленская и здоровое и вкусное школьное меню, которое разработал известный шеф-повар Евгений Клопотенко.

Также это популяризация спортивных секций и кружков и новые онлайн приложения, которыми можно пользоваться во время занятий. Будут внедрены и изменения, рассчитанные для самых маленьких детей. Все для того, чтобы сделать здоровый образ жизни в Украине привычкой.



Модель здоровой школы / Скриншот 24 канала

Что изменится для взрослых украинцев

Для тех, кто уже давно окончил школу, разработали 2 составляющие программы "Здоровая Украина". Их основная цель – снижение количества преждевременных смертей. Так, 85% преждевременных смертей в Украине вызваны неинфекционными заболеваниями, а болезнями системы кровообращения и онкозаболеваниями.

Причиной 60% преждевременных смертей в Украине являются инфаркты и инсульты. Их появлению способствуют ощутимость физической активности, лишний вес, курение, алкоголь и неправильное питание. Но образ жизни трети украинцев включает не менее 3 из этих факторов риска.

Около 75 украинцев не занимаются физической активностью регулярно. По словам Владимира Зеленского, это происходит по разным причинам, в частности из-за отсутствия удобной и современной инфраструктуры.

2 составляющие программы для взрослых:

Для людей в возрасте от 55 лет введут так называемые медицинские чекапы – полные медицинские ограничения каждые 2 года (а для некоторых категорий каждый год). Это поможет выявлять болезни на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на выздоровление.

Третья составляющая программы нацелена на создание активных парков и бесплатных спортивных площадок по всей Украине – как и в городах, так и в маленьких поселках. На таких локациях будут таблички с QR-кодом. Отсканировав его, вы перейдете на сайт, где можно выбрать упражнения различных комплексов и разной интенсивности. Приятный бонус – заниматься вы будете вместе с украинскими звездами.



Сайт ap.sportforall.gov.ua / Скриншот 24 канала

Сейчас на сайте дополняют раздел с упражнениями для людей с инвалидностью.