Исследователи из Технологического института Шибауры подтвердили, что прогрессирование болезни Альцгеймера связано с окислительным повреждением мозга, что ухудшает когнитивные функции. Новая работа базируется на предыдущих экспериментах, где учёным удалось доказать связь окислительного повреждения с дефицитом витамина Е.

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Как это происходит

Кроме выработки энергии митохондрии также производят активные формы кислорода (АФК), которые при определенных условиях могут атаковать здоровые ткани и вызвать окислительное повреждение.

Это повреждение может вызвать дисфункцию митохондрий и привести к гибели клеток. Поскольку мозг использует больше кислорода, чем другие органы, он более уязвим для повреждения АФК. Кроме того, есть данные, подтверждающие связь АФК с накоплением белков бета-амилоидов – признаков нейродегенерации.

Детали исследования

В новых экспериментах на моделях мышей ученые показали, что прогрессирование болезни Альцгеймера тесно связано с окислительным повреждением мозга.

Мы установили, что окисление негативно влияет на митохондрии, что приводит к когнитивной дисфункции,

– отметил автор исследования Кодзи Фукуи.

Примечательно, что на фоне когнитивных ухудшений у животных не наблюдалось проблем с координацией, которые часто возникают по мере прогрессирования болезни. Кроме того, ученые отметили увеличение бета-амилоидов в головном мозге животных (особенно в гиппокампе), но не зафиксировали значительных изменений в уровнях тау-белка.

Какое решение предложили ученые

Потребление антиоксидантных соединений может помочь организму смягчить АФК, например с помощью витаминов Е и С, чтобы защитить таким образом митохондрии, что сохранит когнитивную функцию.

Ученые планируют определить биомаркеры мозга для ранней диагностики нейродегенерации, а также изучить соединения с высокой антиоксидантной активностью, которые могли бы помочь в создании терапии против деменции.