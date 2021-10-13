Исследование крови поможет найти первые заражения
Ранее группа исследователей Всемирной организации здравоохранения определила около 200 тысяч образцов крови, в том числе собранные в последние месяцы 2019 года, которые могут содержать антитела к новому коронавирус. Самое первое заражение датируется 8 декабря 2019 года, но многие ученые считают, что коронавирус распространялся среди людей уже осенью.
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Образцы хранятся в Центре крови Ухань и, как считается, охватывают весь 2019 год. Скоро для них пройдет срок хранения.
Доцент эпидемиологии Колумбийского университета Морин Миллер в беседе с журналистами заявила, что образцы абсолютно точно будут содержать важные данные. Она также призвала КНР допустить иностранных экспертов к наблюдению за процессом исследования. Образцы могут даже указывать, кто был впервые заражен, где, а также их возраст и профессия.
В то же время Уильям Шаффнер, профессор медицинского факультета Университета Вандербилта, назвал две возможные сложности с образцами крови. Он пояснил, что донорами обычно становятся здоровые люди, поэтому это могут быть только бессимптомные случаи. Та считает, что образцы нужно доставить в Женеву или иное нейтральное место, чтобы эксперты ВОЗ могли провести независимое исследование.
Что известно о происхождении коронавируса
- В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте по итогам миссии ВОЗ в Ухане в 2021 году, отмечалось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 – переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.
- В октябре ученые сообщили, что это могли быть животные, которые находились на фермах в Китае и имели контакт с летучими мышами.
- Однако в конце июля 2021 года Китай заявил, что не будет помогать ВОЗ с исследованиями, поскольку глава ВОЗ Тедрос Гебреисус допустил "формулировки, которые не уважают науку" и "политизируют" тему.
- США с партнерами продолжат оказывать давление на Китай, чтобы тот предоставил всю необходимую информацию и сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения для выяснения причин возникновения COVID-19.
- Пока специалисты не пришли к окончательным выводам о том, как именно вирус попал на Уханьской рынок морепродуктов "Хуанань", где впервые была зафиксирована вспышка заболевания, которое вызвано коронавирусом.
- В мае президент США Джо Байден поручил спецслужбам усилить поиск источника COVID-19.